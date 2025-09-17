Kurtulmuş’tan KKTC uyarısı

Haberin Devamı

TBMM’de ağırladığı KKTC’li muhtarlara konuşan Kurtulmuş özetle şunları söyledi:

ASKERİ SEVKİYAT SIRADIŞI

“Siyonist İsrail yönetiminin yayılmacı planları içerisinde Kıbrıs da vardır. Öyle olduğu için de Kıbrıs’ta barış ve istikrar istemezler. Güneydeki yayılmacı EOKA’cı hedeflerle kendi siyonist hedeflerini örtüştürmeye çalışıyorlar. Bunun için son zamanlarda Güney Kıbrıs’ta birtakım üslere destek verdiklerini, birtakım askeri alet ve mühimmatın Güney Kıbrıs’a sevk edildiğini dikkatle ve hassasiyetle izliyoruz. Güney Kıbrıs’a yapılan bu askeri sevkıyatın sıradan bir askeri sevkıyat olmadığının da farkındayız. Biz Ada’da barış istiyoruz, huzur istiyoruz. Artık ayan beyan ortadadır ki Kıbrıs’ta iki devletli çözümden başka hiçbir çözüm yoktur, hiçbir yol kalmamıştır.”