Kurtulmuş’tan İmralı görüşü: 31 oyla karar verilir

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, dün TBMM Tören Salonunda düzenlediği basın toplantısında geride bırakılan 3’üncü yasama yılını değerlendirdi. Gelecek hafta başlayacak yeni yasama yılına ilişkin de konuşan Kurtulmuş, güncel konularda şunları söyledi:

ÖCALAN’A ZİYARET İHTİMALİ

“(Komisyonun İmralı Adası’nda tutuklu bulunan PKK elebaşısı Öcalan’ı da dinlemesi talebi) Henüz bu konu komisyonun gündemine gelmemiştir. Komisyonun gündemine gelirse de nitelikli çoğunlukla (beşte üç: 31 oy) bu karar komisyonda alınırsa komisyon buna karar verecek. Bizim, benim şimdi tek başıma komisyon başkanı olarak karar vereceğim bir konu değildir. Henüz komisyonun gündemine gelmemiştir.

BEKLENTİMİN ÜSTÜNDE OLUMLU

Kendi adıma söyleyeyim, beklentilerimin üstünde olumlu bir süreci sürdürüyoruz. Kuruluşlar gelip görüşlerini dile getirdikçe aslında toplumsal rıza da ciddi bir şekilde artıyor. Hassas bir süreç devam ediyor, ama aynı zamanda da elimizi çabuk tutmamız gerekir. İki ucunu da çok hassas bir şekilde terazinin dengede tutmanız lazım. Bir tarafta Kürtlerin haklarını ve onurlarını dikkate alacaksınız, diğer tarafta Türkiye’nin büyük çoğunluğunu oluşturan Türklerin hassasiyetlerini ve gururunu dikkate alacaksınız. Bu dengeleri gözeterek şu ana kadar getirdik.

ÖRGÜT AYAĞI TAMAMLANMALI

Yine İmralı’nın yaptığı açıklama gereği sadece Türkiye sınırları içerisinde değil, Türkiye sınırları dışında da bütün bileşenleriyle birlikte örgütün kendisini feshettiğini ortaya koymasıyla sürecin çok daha hızlı ilerleyeceğini inanıyorum. Silahların bütünüyle bıraktığının tespiti TBMM’nin yapacağı bir şey değildir. Bunlar devletin ilgili güvenlik kurumu tarafından tespit edilir ve fesih sürecinin tamamlandığı ortaya konulursa, biz tabiri caizse gözlemci olabiliriz. Nerede, kim, kaç tane silah bıraktı o bizim işimiz değil. Bunu takip etmek bizim açımızdan mümkün de değil.

KOMİSYON YASA HAZIRLAMAYACAK

Bu tür çatışma çözümlerinde başarıyı pedal çevirme metaforuyla bunu anlatıyorlar. Yani iki ayağın birlikte hareket etmesi. Başta ilan edilenlerin yerine getirildiğini ortaya koyması lazım. Böylece iki ayak beraber yürürse bu pedal çevrilebilir. Siyasi partiler, 51 arkadaşımızın her biri tekliflerini gündeme getirirler. Herhangi bir yasayı hazırlayacak komisyon değildir. ‘Şu adımlada yasal düzenlemeler ihtiyaç vardır, şuralarda birtakım adımlar atılması gerekir’ diyerek bir ana çerçeveyi biz TBMM’ye sunacağız. Yasa çıkarmak ise TBMM’nin sorumluluğu altındadır.”

BİR YILDA 335 BİN ZİYARETÇİ

Kurtulmuş’un verdiği bilgiye göre geçen yasama yılında Meclis’e 335 bin ziyaretçi geldi. TBMM yönetimi, 135 bin ziyaretçiye rehberlik hizmeti verdi. Dijital-kâğıtsız parlamento uygulamasıyla 176 milyon sayfa kağıt tasarrufu yapıldı. Enerji tasarrufuyla bütçeye 2 milyon 700 bin lira katkı sağlandı.