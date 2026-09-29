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Kurtulmuş’tan fon açıklaması: Yanlarına kalmayacak

Güncelleme Tarihi:

#Numan Kurtulmuş#Fon Soruşturması#Borsa
Oluşturulma Tarihi: Eylül 29, 2026 07:00

TÜRKİYE Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş fon soruşturmasına ilişkin, “Kim haksız kazanç sağladıysa burunlarından fitil fitil getirilmelidir, hepsinden hesap sorulmalıdır, yapanın yanına kâr kalmayacak” dedi.

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Portekiz’e gerçekleştirdiği resmi ziyaret öncesi gazetecilerin sorularını yanıtlayan Kurtulmuş, fon soruşturması konusunda özetle şunları söyledi: “Bu, fevkalade hassas bir konu, çok büyük bir kitleyi ilgilendiriyor. Bu insanların tamamı 3-5 kuruş biriktirdikleri helal paralarından kazanç elde etmek için borsaya yatırım yapmışlar, bunların paraları üzerinde kim spekülasyon yaptı, kim haksız kazanç sağladıysa burunlarından fitil fitil getirilmelidir, hepsinden hesap sorulmalıdır.

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TEFERRUATLI İNCELENMELİ

Gerçekten bir de helalleşmesinin nasıl yapılacağının mümkün olmadığı bir konu. Yani bir fonda çok sayıda insanın gelecek hayalleri birikiyor, siz o gelecek hayallerine el koyuyorsunuz. Bu affedilemez fevkalade ciddi bir meseledir. Aynı şekilde savcılığa intikal etmiş olan bu meselede de savcılıkların son derece titiz, son derece kapsamlı, detaylı çalışmalarla kısa süre içerisinde soruşturmalarını tamamlamaları ve davaların açılmasının temin edilmesi lazım. Ümit ederim ki herkes tarafından titizlikle takip edilen bu konuda yapanın yanına kâr kalmayacak bir kararlılıkla meselenin üstüne gidilecektir. Bunlar artık bütün teferruatıyla incelenmeli. Kimsenin mağdur edilmeyeceği tedbirler oluşturulmalıdır.”

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#Numan Kurtulmuş#Fon Soruşturması#Borsa

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