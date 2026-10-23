Kurtulmuş’tan ‘fon’ açıklaması: Sonuna kadar gidilecek

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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş dün Türkiye’ye resmi ziyarette bulunan Lüksemburg Temsilciler Meclisi Başkanı Claude Wiseler ile görüştü. Wiseler, Türkiye’nin bölgedeki konumu ve üstlendiği diplomatik rolün çok önemli olduğunu belirtti. Konuk Meclis Başkanıyla ortak basın toplantısı düzenleyen Kurtulmuş, güncel konularda şunları söyledi: “Fon meselesi Türkiye’de son dönemde karşılaştığımız en önemli krizlerden, sıkıntılardan birisidir. Uzun lafa gerek yok: Bu konuda kim haksız kazanç sağladıysa, kim milletin cebine elini soktuysa, kim arsızlık ve hırsızlık yaptıysa sonuna kadar gidilmeli ve hepsinden hesap sorulmalıdır. Ayrıca bu süreç içinde kusuru, hatası, ihmali olan kim varsa onlar da Türk yargısı önünde hesap vermelidir. Zaten fon kurulu da çalışmalarını titizlikle yaptı. Burada da milletimiz müsterih olsun, Sayın Cumhurbaşkanımızın konuşmalarında da çok açık ifade ettiği gibi bu konuda asla bir müsamaha olamaz, sonuna kadar gidilecek, bunun hesabı mutlaka sorulacak.

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MEKKE ANLAŞMASI SEVK EDİLDİ

Demokrasinin özelliklerinden birisi de her şeyin usulüne uygun işlemesidir. Dolayısıyla biz bütün bu usullere, parlamenter siyaset çerçevesinde uygun hareket etmek mecburiyetindeyiz. (Mekke Antlaşması) TBMM’de önce komisyona sonra da Genel Kurul’a geçecek. Önce komisyonda tartışılacak, komisyonda kabul edilirse TBMM Genel Kurulu’na gelecek ve TBMM’de müzakerelerde kabul edilirse yasalaşacak. Süreç budur, usül budur. Herkes usulüne uygun şekilde işliyor. Libya Deniz Yetki Alanları Antlaşması üçüncü bir ülke için yapılmış anlaşma değildir. Uluslararası ilişkilerde böyle şeyler olur. Siz bir antlaşma yaparsınız başkası karşı çıkabilir. Biz ne yaptığımızı biliyoruz, herhangi birisinin bu konuda söyleyeceği görüşleri elbette dinleriz, ama sonuçta adım atılmıştır. Türkiye kendi egemenlik haklarının gerektirdiği konulara yoğunlaşacak ve gerekli çalışmaları yürütecektir.

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SÜREÇ TIKIR TIKIR İŞLİYOR

(Terörsüz Türkiye süreci) Biz başından beri bir iddiada bulunduk, bu model özgün bir modeldir ve Türkiye modelidir. Bu sürecin nasıl yönetildiğine ilişkin asla dışarıdan bir etki olmayacak, asla üçüncü göz bu sürece müdahil olmayacaktır. Tabii ki bunun doğal sonucu olarak yasanın gerektirdiği izleme kurulu kurulacak. Önümüzdeki günlerde bu kurulu kurarız. Zaten siyasi partilerle müzakerelerimizi yapıyoruz. Önümüzdeki günlerde bu konu ete kemiğe bürünecek. Her şey kendi yolunda tıkır tıkır işliyor, hiçbir şey geç kalmıyor. Böylesine önemli konuda herkes üzerine düşen sorumluluğu yerine getirsin, kimse bir diğerine ödev vermeye kalkmasın. Terör örgütü silah bırakmayı sürdürecek ve bunu tamamlayacak ve inşallah bu süreç sonlanacaktır. Milletimizin bu konuda büyük bir beklentisi ve desteği vardır. Kimse bu desteği boşa çıkaracak şeylerin içinde olmamalı. Böylesi zor konularda asıl önemli olan hedefiniz, gideceğiniz yoldur. Mühim olan iradedir, adım atma gücüdür, cesarettir. Bu anlamda da Türkiye siyaseti gerekli cesarete, iradeye sahiptir. Zaten Meclis komisyonunun pratik olarak uygulayacağı bir şey yok. Meclis komisyonu millet adına sürece vaziyet edecek, gerekli bir şey olursa yasa olarak TBMM’ye teklif edecektir. Her şey yolunda yürümektedir.”