Kurtulmuş'tan elektrik açıklaması: İndirim çalışmaları yapılıyor

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AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Kilis’te gençlerle bir araya geldi. Canbolat Paşa Gençlik Merkezi’ndeki buluşmada konuşan Kurtulmuş, dünyanın en gelişmiş ülkelerinin dahi 3-5 mülteci konusunda ayağının titrediğini ifade ederek şöyle devam etti:

“Mültecilere ne gibi muameleme edeceklerini bilemiyorlar. Kilis, 100 bin nüfusunun üzerine 100 binden daha fazla komşusunu, burada misafir ederek, ev sahipliği yaparak, aşağı yukarı, 4.5 milyon Suriyeli mültecinin üçte biri de Kilis üzerinden geçtiğini gittiğini, biliyoruz. Kilis tarihi bir görev ifa etmiştir. Türkiye’nin başka yerlerine gidenlere yemek vererek, su ikram ederek, misafirperverliklerini göstererek onların ihtiyaçlarını gidermişlerdir. Tüm Kilis halkına şükranlarımı sunuyorum. Serhat kent Kilis, son 11 yılda ortaya koyduğu davranışıyla Ensar kent olduğunu ispat etmiştir.”

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YÜZDE 25’LİK ORAN

Elektrikte yüzde 25 oranında ucuzlatma olabileceğini de ifade eden Kurtulmuş, “İlk önce 150 kilovat olan tüketim, Cumhurbaşkanımız tarafından 210’a çıkarılmıştı. Belki önümüzdeki günlerde daha ileri çıkabilir. Türkiye ortalamasının ev başına 250 kilovat saat olduğunu biliniyor. Bu konuda çalışmalar yapılıyor. İnşallah, elektrik fiyatlarında ortaya çıkan fahiş daha aşağıya çekilmesi böylece vatandaşlarımızın hayat pahalılığı ve enflasyon karşısında ezdirilmemesi için adımlar atılacaktır” ifadesini kullandı.

KİLİS ENSAR ŞEHİR

Kurtulmuş, sivil toplum örgütü temsilcileriyle buluşmasında da “Kilisliler, Suriye’den gelen kardeşlerimize tam manasıyla ensar olmuştur. Hani şehirlere isim veriyoruz; Kilis’e de bir unvan verilecekse, adının ‘ensar şehir’ olması gerektiğini düşünüyorum” dedi.

Türkiye’nin üreterek büyümesini sürdüreceğini ve asla ekonomik olarak dışa bağımlı olmayacağını vurgulayan Kurtulmuş şöyle konuştu:

“Türkiye ihracat yapacak, istihdamını attıracak, alın teriyle kazandığı dolarlar üzerinden de Türkiye’nin döviz ihtiyacını karşılayacak. Ele güne avuç açarak, Türkiye dışarıda dolar dilenen ülke asla bir daha olmayacaktır. Bir daha IMF gibi kuruluşlarının kapısına giderek, Türkiye kendi bağımsızlığını riske eden birtakım ekonomik reçeteler peşinde asla koşmayacaktır. Üreteceğiz, milletimizin gücüne güveniyoruz.”