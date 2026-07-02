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Kurtulmuş’tan Cudi’de mesajlar

Güncelleme Tarihi:

#Numan Kurtulmuş#Şırnak#Cudi Dağı
Kurtulmuş’tan Cudi’de mesajlar
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 02, 2026 07:00

MECLİS Başkanı Numan Kurtulmuş, Şırnak’ta düzenlenecek Cudi Dağı ve Hz. Nuh’u Anma Töreni’ne katılacak.

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Kurtulmuş’un terörün son bulmasıyla 2021’den bu yana yeniden gelenekselleşen tören kapsamında Terörsüz Türkiye sürecine yönelik değerlendirme yapması bekleniyor.

TERÖRSÜZ TÜRKİYE MESAJI

Cudi Dağı’ndaki Sefine Mevkisi’nde 5 Temmuz Pazar günü yapılacak tören, Hz. Nuh’un Gemisi’nin indiği yer kabul edilen tarihi taş kalıntıları arasındaki açık alanda öğle namazı kılınmasıyla başlayacak. TBMM Başkanı, namazın ardından yapımı süren Hz. Nuh Camisi inşaatına temsili olarak taş koyacak, daha sonra tören alanındaki valilik, belediye ve sivil toplum kuruluşlarına ait çadırları ziyaret edecek. Kurtulmuş, buradaki törende vatandaşlara hitap edecek. Diyanet İşleri Başkanı Safi Arpaguş’un duasıyla devam edecek programda, Grup Tillo konser verecek, barışın sembolü olarak ellerde zeytin dallarıyla güvercin uçurulacak. Kurtulmuş, daha sonra katılımcılara aşûre ikramında bulunacak. 1984 yılında kesintiye uğrayan ve terörün sona ermesinin ardından 2021 yılında yeniden düzenlenmeye başlanan Hz. Nuh’u Anma Töreni bu yıl dördüncü kez gerçekleştirilecek.   

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#Numan Kurtulmuş#Şırnak#Cudi Dağı

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