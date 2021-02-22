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Gündem
AA
Haber Giriş: 22.02.2021 - 20:49 | Son Güncelleme:

Kurtulmuş'tan CHP'nin Berat Albayrak ile ilgili sözlerine tepki! 'Seviyesiz ve çirkin ifadeleri kınıyorum'

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Kurtulmuş'tan CHP'nin Berat Albayrak ile ilgili sözlerine tepki! 'Seviyesiz ve çirkin ifadeleri kınıyorum'
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AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'a, CHP tarafından yöneltilen ifadelere tepki gösterdi. Kurtulmuş, "CHP tarafından gerçek dışı ve birtakım bühtanlarla ortaya atılan seviyesiz ve çirkin ifadeleri kınıyorum" ifadelerini kullandı

Kurtulmuş, Twitter hesabındaki paylaşımında, şunları kaydetti:

"Pandeminin sebep olduğu ağır ekonomik koşullarda, büyük ve güçlü Türkiye idealine gönülden bağlı şekilde görev yapan eski Hazine ve Maliye Bakanı Sayın Berat Albayrak'a, CHP tarafından gerçek dışı ve birtakım bühtanlarla ortaya atılan seviyesiz ve çirkin ifadeleri kınıyorum."

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