Kurtulmuş’tan CHP yorumu: Çözecek makam TBMM değil

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Kurtulmuş dün Zambiya Ulusal Meclisi Başkanı Nelly Mutti ile görüşmesinin ardından gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı. Kurtulmuş, “CHP’li iki grup başkanvekilinin üyelikleri askıya alın-dı, haklarındaki ihraç talebi nedeniyle. Bu iki isim görevlerini yapabilecek mi? Bu konuda CHP Genel Merkezi’nden size bir yazı geldi mi? Önümüzdeki salı günü CHP Grup Toplantısı için her iki taraftan da talep gelmesi durumunda nasıl bir adım atılacak” sorularını şöyle yanıtladı:

“TBMM Başkanlığı olarak kayıtlı olduğumuz kısıtlı olduğumuz alan parlamenter hukuk ile ilgilidir. Mec-lis’in içtüzüğü, partilerin kendi tüzükleri, parti Meclis gruplarının iç yönetmelikleri çerçevesinde karar veririz. TBMM’nin herhangi bir partinin içine taraf olması asla mümkün değildir. Herhangi bir şekilde TBMM’yi taraflardan birisinin, kendi tarafına çekme çabaları da hiçbir şekilde sonuç vermez. Biz ne yapacağımızı biliyoruz.

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SORULARIN HEPSİ DETAY

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Parlamenter hukuk bakımından elimizdeki imkânları biliyoruz. Hiçbir hata yapmadan süreci yönetme-ye çalışıyoruz. Nasıl, ne zaman adım atılması gerekirse o adımları da atarak bugüne kadar geliyoruz. Bu tartışmanın TBMM asla tarafı değildir, olamaz, olmayacaktır.

CHP’nin bu tartışmaları bir an evvel geride bırakarak, kendi aralarında oluşturacak mutabakatlarla partinin kurumsal kimliklerini en iyi şe-kilde korumalarını tavsiye ve temenni ederim. Bunların (soruların) hepsi büyük resmin içerisinde de-taydır. TBMM Başkanlığı yapması gerektiği zaman o şekilde atar. Bundan kimsenin şüphesi olmasın. Ama arada bir çelişki varsa, arada bir tartışma varsa, bu tartışmanın tarafı, bu çelişkinin tarafı ya da bu tartışmayı çözecek makam TBMM değildir.”