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Kurtulmuş’tan Bahçeli’ye Komisyon ziyareti

Güncelleme Tarihi:

#Numan Kurtulmuş#Devlet Bahçeli#TBMM
Oluşturulma Tarihi: Kasım 13, 2026 07:00

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Meclis’te kurulacak komisyon ziyaretlerini MHP Lideri’yle sürdürdü.

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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, “çerçeve yasa” kapsamında kurulacak Meclis İzleme Komisyonu için parti gruplarına ziyaretini dün MHP grubu ile sürdürdü. Kurtulmuş, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile 40 dakika görüştü.

Kurtulmuş, gelecek ay kurulması beklenen Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmeyi İzleme Komisyonu’nun yapısı ve çalışma ilkeleriyle ilgili MHP Lideri Bahçeli’nin görüşlerini aldı. Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Yasa kapsamında kurulacak komisyonda MHP’ye 1 üyelik düşmesi bekleniyor. Edinilen bilgiye göre Bahçeli, komisyona gereken desteği vereceklerini, sürecin sonuca ulaşması amacıyla gösterilen çabayı takdirle karşıladığını vurguladı. Kurtulmuş ve Bahçeli dünkü görüşmenin ardından açıklama yapmadı.

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MHP’DEN BİR ÜYE

Alınan bilgiye göre 17 üyeden oluşması beklenen komisyona AK Parti’den 7, Yeni Parti’den 3, DEM Parti 2, CHP, İYİ Parti, MHP ve Yeni Yol Partisi’nden 1’er üyenin katılması öngörülüyor. Komisyonun başkanlığını, daha önce Milli Dayanışma Komisyonu’nda olduğu gibi Numan Kurtulmuş’un yapması bekleniyor. Bu durumda AK Parti 8 üyeyle temsil edilecek. Meclis Başkanı’nın gelecek hafta salı günü İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu ile görüşmesi bekleniyor. Kurtulmuş, bu hafta sonu kurultayını yapacak olan YENİ Parti’nin Genel Başkanı Özgür Özel ile de gelecek hafta görüşecek. Kurtulmuş’un Meclis’te grubu bulunan tüm partileri ziyaret ettikten sonra açıklama yapacağı belirtildi.

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#Numan Kurtulmuş#Devlet Bahçeli#TBMM

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