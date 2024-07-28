Kurtulmuş’tan AP Başkanı’na sitemli tebrik

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Metsola’yı yeniden seçilmesinden dolayı kutlayarak başarılar dileyen Kurtulmuş, mektubunda özetle şunları kaydetti:

“AB halklarının demokratik temsilini üstlenen AP’nin, yeni yasama döneminde rasyonel ve objektif bir tutumla önyargıların aşılmasında ve karşılıklı güvenin inşa edilmesinde yapıcı bir rol oynayabileceğine inanıyorum. Bu konuda kaydedeceğimiz ilerleme Türkiye-AB ilişkilerinin geliştirilmesine de katkı sunacaktır. Önümüzdeki dönemde, AP dahil tüm AB kurumlarının, Türkiye ile ilişkilerini ahde vefa ilkesi çerçevesinde adil ve sonuç odaklı bir yaklaşımla yürütmesini, ilişkilerimizi çıkmaza sokan politika ve söylemlerden kaçınmasını bekliyoruz.

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ÜZÜNTÜYLE KARŞILADIM

Bu vesileyle seçimler öncesinde genel kurulda yapmış olduğunuz konuşmada, Türkiye’nin aday ülke statüsüne atıfta bulunmamanızı, ayrıca Kıbrıs meselesi bağlamındaki ifadelerinizi üzüntüyle karşıladığımı ifade etmek isterim. Kıbrıs meselesinin çözümü için tüm tarafların çabalarını doğru yöne sevk etmesi ve samimiyetle çözüme katkıda bulunması önem arz etmektedir. AB’nin üyelik dayanışması adı altında Kıbrıs meselesine tek taraflı yaklaşımı ve Ada’nın içinde bulunduğu gerçekleri göz ardı etmesi, sorunların çözümü için yeni bir zemin oluşmasına da engel teşkil etmektedir.”

ABD KONGRESİ’NE TEPKİ

-TBMM, İsrail Başbakanı Benyamin Netenyahu’yu ağırlayan ABD Kongresi’ne, kabul ettiği bir tezkereyle tepki gösterdi. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş’un imzasıyla Genel Kurul’a sunulan tezkerede şunlar kaydedildi:

“Filistin’de on yıllardır devam eden haksız işgal ve ağır hukuk ihlallerini, Gazze’deki acımasız bir etnik temizlik kampanyasıyla eşi benzeri görülmemiş bir boyuta taşıyan İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu’nun, ABD Kongresi’ne hitabı tarihe bir utanç tablosu olarak geçmiştir. TBMM olarak bu demokratik ayıbı esefle karşıladığımızı ilan ediyoruz. Demokratik bir kurumun, İsrail’in sınır tanımayan saldırganlığını dizginlemek yerine büyük insanlık suçlarının faillerine güç ve cesaret veren yalanlarla dolu bir sahne şovuna alet olması esef vericidir. Buna mukabil Kongre binasının içinde ve dışında maşeri vicdanın sesi olanların gösterdiği tavrı son derece kıymetli buluyor, şaibeli bir ismin parlamentolarında konuşturulmasına cesaretle karşı çıkarak oturuma katılmayan sağduyu sahibi Kongre üyelerini de takdirle karşılıyoruz. Tüm insanlığın başından itibaren tanık olduğu soykırıma varan katliamın ve açık savaş suçlarının üstünü örtmeye Netanyahu’nun yalana dayalı şovu yetmeyecektir. Savaş suçlularının konuşacakları yer, parlamento kürsüleri değil, uluslararası mahkemelerde sanık sandalyesidir.”