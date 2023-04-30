Kurtulmuş'tan anket açıklaması: 'AK Parti açık ara birinci parti olarak çıkıyor'

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AK Parti Genel Başkanvekili ve İstanbul Milletvekili Numan Kurtulmuş, TV 100'de katıldığı canlı yayında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Ekonomiye ilişkin değerlendirmelerde bulunan Numan Kurtulmuş, "Bir kere kabul edilmiş bir takım ezberler üzerinden konuşmak doğru değil. Şartların değişmesi çerçevesinde atılan ekonomik adımlar revize edilir. Burada amaç vatandaşımızın alım gücünün yükseltilmesidir. Kur Korumalı Mevduat, Türkiye'nin uluslararası ve ulusal ekonomik şartları üzerine ortaya çıkan, bizim problemimiz ne? Bizim paramız rezerv para değil, ABD'nin rahatlığı var parayı basıyor, evet enflasyon oluşturuyor ama parası rezerv para." dedi.

"DÖVİZ GELİRLERİYLE CARİ AÇIK MESELESİNİ ORTADAN KALDIRACAĞIZ"

Kurtulmuş, "Türkiye'de ne yazık ki vatandaşlarımızın dolar sanki ekonomik gösterge olarak kabul ediliyor. Böyle bir ortamda ya paramız rezerv para olacak ya da biz dövizi kazanacağız. Bunun iki yolu var; ya dışarıdan mal hizmetleri satın alacağız ya üreteceğiz ihracatımızı yapacağız ve dünya piyasalarında yaptığımız rekabetin sonucu elde ettiğimiz döviz gelirleriyle cari açık meselesini ortadan kaldıracağız. Hayat pahalılığı, büyükşehirlerde yüksek kira gibi sorunlar ortadadır. Bunu ayan beyan görüyoruz. Nasıl çözüleceğini de ortaya koyuyoruz. Pandemi de tüm dünya sorun yaşadı. Dünyada raflar boşaldı temel gıda maddeleri bile alınamaz hale geldi. Fabrikalar kapatıldı. Bu dalga içerisinde Türkiye çok olumlu bir istikamet tayin etti. Devlet, vatandaşlarımıza olağanüstü destek verdi. Bunun sonucu olarak çok şükür pandemi öncesi 29.4 olan istihdam şimdi 31.5 milyonun üzerine çıktı. Pandemi ve Rusya-Ukrayna krizinde Türkiye ayakta kalmayı başardı. 253 milyar dolar ihracat yaptı. Geçen sene 5.6 büyümeyi gerçekleştirdi. Dünyanın birçok ülkesinden pozitif olarak ayrıştığımız noktadır. Asgari ücrete senede iki defa zam yapılması, emekli maaşlarının minimum 7.500 liraya çekilmesi gibi çok sayıda vatandaşımızın alım gücünü artıracak tedbirler uyguladık. Tek başına EYT’nin bile vatandaşımızın alım gücünü artırmak için ne kadar büyük bir adım olduğunu herkes biliyor. Türkiye’nin ana istikameti üreterek, ihraç ederek, istihdamı artıracak büyüme stratejisidir." ifadelerini kullandı.

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KURTULMUŞ'TAN ANKET AÇIKLAMASI: FARK 15 PUAN

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Seçim anketlerine ilişkin de konuşan Numan Kurtulmuş, “Partiler bakımından seçim sonuçlarına baktığımız zaman neredeyse bütün anketlere baktığımız zaman AK Parti açık ara önde çıkıyor. İkinci parti ile arasında 15 puan fark olan bir sonuç ortaya çıkıyor." dedi.

"AK PARTİ SÜREKLİ YÜKSELİŞ İÇİNDE"

Kurtulmuş, "Özellikle yüzde 50+1 almak gerekiyor. Seçim yarışının başından beri başa baş geçeceğini en başından beri biliyoruz. Özellikle son aylarda AK Parti’nin ve Cumhur İttifakı’nın oylarının sürekli yükseliş içerisinde olduğunu görüyoruz." şeklinde konuştu.

"AK PARTİ AÇIK ARA BİRİNCİ PARTİ OLACAK"

Kurtulmuş sözlerini şöyle sürdürdü:

Vatandaşımız sahada karşılaştığı sorunları bize soruyor ama özellikle depremden sonraki süreçte Türkiye’nin yeniden yapılanması ve diğer meselelerle ilgili insanlar şunu düşünüyor... ‘Bunu yaparsa Tayyip Erdoğan yapar’. Sorunlarımız var mı var ama bunu da çözecek olan Tayyip Erdoğan’dır, AK Parti’dir, Cumhur İttifakı’dır. Bunun vermiş olduğu pozitif bir ortamın olduğunu ifade etmek isterim. Seçim akşamı Cumhurbaşkanı yeniden Cumhurbaşkanı seçilecek hem de AK Parti açık ara birinci parti olarak yer alacak.