Kurtulmuş’tan anayasa sözü: Elimde konuşulmuş tek madde yok

Haberin Devamı

Kurtulmuş bugün başlayan yeni dönem hedeflerini anlattı:

ŞEFFAF BİR ÜSLUPLA: “Geçen yasama yılında görüştüğümüz hiçbir siyasi parti kapıyı kapatmadı. Zaten görüşmelere başlamadan önce bütün partilerin metinlerini inceledim. Hepsinde ya yeni bir anayasa tabiri veya anayasada köklü değişime gidilmesi talebi yer alıyor. Dolayısıyla bundan sonra da tartışmaya açık şeffaf bir üslupla yürütülmesi için bendeniz de üzerime düşen sorumluluğu yerine getirmeye devam edeceğim.

“İLK 4 MADDE” LÜZUMSUZ GERİLİM: Şimdiye kadar anayasanın içeriğiyle ilgili hiçbir tartışmanın içerisinde olmadık. Sadece yöntemle ilgili kuşatıcı bir anayasa yapılması gerektiği üzerinde durduk. İlk 4 madde konusunda parlamentoda temsil edilen partilerimizin hemen hemen tamamına yakınının bir iddiasının, teklifinin ya da bir sorununun olmadığını, ilk 4 madde hakkında yapılacak herhangi bir tartışmanın sadece lüzumsuz gerilimlere ve zaman kaybına neden olacağını ifade etmek isterim.

Haberin Devamı

BÜTÜN KESİMLERİN GÖRÜŞÜ ALINACAK: Bu sürecin açık bir şekilde yürütülmesinin yanında, önümüzdeki dönemde üniversitelerin, sivil toplum kuruluşlarının, bütün kesimlerin görüşleri alınacak.

DİNLEMEDİĞİM TEK GÖRÜŞ: ‘TBMM Anayasa yapamaz’ dışındaki bütün görüşleri biz dinleriz. TBMM anayasa yapma gücüne de yetkisine de sahiptir. ‘TBMM’nin böyle bir yetkisi yoktur’ diyenler demokrasiyi özümsememiş kesimlerdir. ‘Meclis Başkanı’nın elinde bir anayasa hazırlığı var ve bu anayasa hazırlığını diğer partilere empoze ediyor’ fikri de külliyen yanlış bir fikirdir. Meclis Başkanı’nın elinde, üzerinde konuşulmuş bir madde bile yoktur. Çok değişiklik yapılmasına rağmen darbe anayasasının ruhu hâlâ oradadır. Her biri özgürlükleri genişletiyormuş görünmekle birlikte, ‘ama, ancak’ diyerek kısıtlamaya gidilmiş olan bir anayasadır.”