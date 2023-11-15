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Kurtulmuş’tan Akşener’e ziyaret

Güncelleme Tarihi:

#Numan Kurtulmuş#Akşener#Yüksek Yargı
Kurtulmuş’tan Akşener’e ziyaret
Oluşturulma Tarihi: Kasım 15, 2023 07:00

Yüksek yargı kararlarının tartışıldığı sıcak gündemde Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş ile İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener bir araya geldi.

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Yasama yılının başında yeni anayasa girişimi için liderler turuna çıkan Kurtulmuş, Akşener’i dün makamında ziyaret etti. İki liderin yarım saat süren toplantısına İYİ Parti Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu da katıldı. Görüşme sonrası açıklama yapılmazken, Kurtulmuş, İYİ Parti grubuna iadei ziyarette bulunduğunu söyledi. Görüşmede, güncel siyasi tartışmalar ve yeni anayasa hedefiyle ilgili genel değerlendirmeler yapıldığı öğrenildi.

‘DERTLEŞTİLER’

İYİ Parti Grup Başkanvekili Dervişoğlu, toplantının ardından gazetecilerin sorularına gülümseyerek, “Dertleştiler!” karşılığını verdi. Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu da dün parti yöneticileriyle birlikte Kurtulmuş’u makamında ziyaret etti. Davutoğlu, görüşmenin ardından, “Hayırlı olsun ziyareti yaptık” dedi.

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#Numan Kurtulmuş#Akşener#Yüksek Yargı

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