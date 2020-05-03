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Haber Giriş: 03.05.2020 - 07:00,Son Güncelleme:

Kurtulmuş’tan ABD’nin YPG’ye yardım tepkisi: ‘Tıynetinde olanı yapıyor’

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Kurtulmuş’tan ABD’nin YPG’ye yardım tepkisi: ‘Tıynetinde olanı yapıyor’
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AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş, ABD’nin YPG’ye maske gönderdiği iddiasıyla ilgili olarak “Teyit yok ama herkes tıynetinde olanı ortaya koyar” dedi.

Kurtulmuş, CNN Türk’te yayınlanan programda şu tepkiyi gösterdi: “Biz New York’taki insanların sapır sapır döküldüklerini, o ceset torbalarının yollarda olmalarını, bildiğimiz, gördüğümüz her haber programından sonra içimiz burkuldu. Amerikan hükümeti de bir şekilde terör gruplarına bu yardımı yapıyorsa onlar da tıynetinde olanları yapıyorlar.”

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