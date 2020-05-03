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Kurtulmuş’tan ABD’nin YPG’ye yardım tepkisi: ‘Tıynetinde olanı yapıyor’
AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş, ABD’nin YPG’ye maske gönderdiği iddiasıyla ilgili olarak “Teyit yok ama herkes tıynetinde olanı ortaya koyar” dedi.
Kurtulmuş, CNN Türk’te yayınlanan programda şu tepkiyi gösterdi: “Biz New York’taki insanların sapır sapır döküldüklerini, o ceset torbalarının yollarda olmalarını, bildiğimiz, gördüğümüz her haber programından sonra içimiz burkuldu. Amerikan hükümeti de bir şekilde terör gruplarına bu yardımı yapıyorsa onlar da tıynetinde olanları yapıyorlar.”
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