Kurtulmuş’tan ABD’nin YPG’ye yardım tepkisi: ‘Tıynetinde olanı yapıyor’

Kurtulmuş, CNN Türk’te yayınlanan programda şu tepkiyi gösterdi: “Biz New York’taki insanların sapır sapır döküldüklerini, o ceset torbalarının yollarda olmalarını, bildiğimiz, gördüğümüz her haber programından sonra içimiz burkuldu. Amerikan hükümeti de bir şekilde terör gruplarına bu yardımı yapıyorsa onlar da tıynetinde olanları yapıyorlar.”