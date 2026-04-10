Kurtulmuş: Yetki Meclis’in polemiğe girmem

Kurtulmuş dün parlamento muhabirleriyle görüşmesinde güncel tartışma konularına da değindi. Kurtulmuş, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in ara seçim gündemli olası randevu talebiyle ilgili, “Biz zaten randevu talebinde bulunan herkesle görüşüyoruz. Ne zaman talep ederse görüşmemiz en doğal olandır” dedi. Meclis Başkanı, şunları söyledi:

“Erken seçim veya ara seçim... Kimin hangi kurallar çerçevesinde hareket edeceği Anayasamızda ve İçtüzüğümüzde bellidir. Görev, bu konuda karar alma yetkisi TBMM’dir. Demokrasinin en önemli özelliği her şeyin açık olmasıdır, kuralların açık olmasıdır. Ara seçimin kuralları da açıktır. O şartlar yerine geldiği takdirde ara seçim olur. Bizleri bağlayan şey Anayasa ve Meclis İçtüzüğüdür. Anayasa ve Meclis İçtüzüğü Meclis Başkanına bir inisiyatif bırakmamıştır. Her hâlükârda bir ara seçim yapılabilmesi için Meclis Genel Kurulu’nun kararına ihtiyaç vardır. Bu açık bir konu. Bunun üzerinden herhangi bir siyasi polemiğin tarafı da olmam.

ÖYLEYSE MECLİS’TEN ÇEKİLİR

Kim diyorsa ki ‘TBMM’nin hiçbir fonksiyonu yoktur’, eksik bilgiyle hareket ediyordur. Bu kendi kendisini küçük görmek demektir. Ben şahsen TBMM’nin fonksiyon görmediğine inansam bir saniye TBMM üyesi olarak kalmam. Bunu söyleyen arkadaş eğer önemsiz bir iş yaptığını söylüyorsa TBMM’den çekilir. Ama tam tersine bu TBMM’ye yapılmış büyük bir haksızlıktır.

BU MESELE YARIM KALMAYACAK

Bu salonda 103 yıllık Cumhuriyet tarihimizin en önemli sorunu olan terör meselesinin çözülebilmesi için bir komisyon oluşturuldu. TBMM’deki partilerin tamamının katılımıyla Türk siyaseti üzerine düşen sorumluluğu alarak, eksiksiz şekilde görevini yaparak dünyaya örnek bir demokrasi dersi verdi. Kimse birbirine kalkıp saymadı, sövmedi, çok aykırı fikirler olmasına rağmen ortak bir zeminde buluştu.

Şimdi bu raporun (Milli Dayanışma Komisyonu Raporu) gereklerinin yerine getirilmesi TBMM’nin uhdesindedir, siyasi partilerin uhdesindedir. Burada bir kritik eşik tanımlandı. Bu kritik eşik de örgütün tamamıyla tasfiyesi ve silahların bırakılmasıyla ilgili devletin güvenlik birimlerinin tespit edilecek. Dolayısıyla her şey kendi istikametinde yürüyor. Bu konuda acele etmek lazım, ama bu acele, işlerimizi heyecanla, plansız şekilde yapmamızı gerektirmiyor. Hep zaman tartışması yaptık. Mesele zaman tartışması değil muhtevadır. Örgütün de kendi üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmesi, başta karar alınan silahların bırakılma sürecinin hızlandırılması da en temel temennimizdir. Başlanan bir iş yarım kalmaz. Siyasetin en büyük zaafı o olur. Bu mesele asla yarım kalmayacak, yarım kalmamalıdır.”