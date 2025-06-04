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TBMM Genel Kurulu, dün TBMM Başkanı Kurtulmuş’un görev süresinin dolması nedeniyle, Başkanvekili Bekir Bozdağ başkanlığında, 28’inci Dönem İkinci Devre Meclis Başkanı seçimi için toplandı. AK Parti İstanbul Milletvekili Kurtulmuş, CHP Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan, DEM Parti Diyarbakır Milletvekili Osman Cengiz Çandar, İYİ Parti İstanbul Milletvekili Cihan Paçacı ile Yeni Yol Partisi Samsun Milletvekili Mehmet Karaman TBMM Başkanı adayı oldu. AK Parti Antalya Milletvekili Atay Uslu ise oylamaya geçilmeden adaylıktan çekildi.

ÖZEL BAHÇELİ İLE TOKALAŞTI

Seçimler için CHP Genel Başkanı Özgür Özel, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları ve İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu da Genel Kurul Salonu’na geldi. Özel, ikinci tur oylama için salona ilerlerken kuliste oturan MHP Genel Başkanı Bahçeli’nin yanına giderek tokalaştı ve sohbet etti. Bahçeli, kendisine “Sizi yeniden Meclis’te görmek çok güzel” diyen Özel’e “Yakından takip ediyorum, çok hareketlisiniz maşallah. Başarılar diliyorum” karşılığını verdi. Özel de “Sağolun Genel Başkanım” sözleriyle teşekkür etti.





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329 OYLA BAŞKAN SEÇİLDİ

Gizli oyla yapılan seçimde, birinci ve ikinci turlarda üye tam sayısının üçte iki çoğunluğu (400), üçüncü turda ise salt çoğunluk (301) arandı. Kurtulmuş, ilk turda 305, ikinci turda 306 oy alarak, seçilebilmek için gerekli 400 oya ulaşamadı. Üçüncü turda ise 529 milletvekilinin 329’unun oyunu alarak salt çoğunluk rakamına ulaşan Kurtulmuş, yeniden Meclis Başkanı seçildi. Kurtulmuş, genel seçime kadar sürecek ikinci devrede görevine devam edecek.

EN ACİL KONU TERÖRSÜZ TÜRKİYE

Kurtulmuş, Genel Kurul’da yaptığı teşekkür konuşmasında özetle şunları söyledi: “Ümit ederim ki bu dönemde hem önümüzdeki bekleyen işlerin halledilmesi hem de milletin tarihi önem atfettiği konuların en güzel şekilde çözülebilmesi için ikinci devrede üzerimize düşen sorumluluğu hep beraber yerine getiririz. Bu çerçevede, en önemli meselemizin kurulacak olan bir siyaset dili, müzakereye açık, müzakereci bir siyaset dili olduğunun altını çizmek isterim. Ayrıca, bu dönem içerisinde tarihi bir fırsat olarak önümüze çıkan terörsüz Türkiye meselesinin de Türkiye’nin halletmesi gereken en acil konusu olduğunu konusunda herhalde hepimiz hemfikirizdir. Partilerimizin tamamı TBMM içerisinde oluşturulacak bir çabaya ortak bir şekilde katkı vermeye hazır olduklarını ortaya koyuyorlar. Ümit ederiz ki burada oluşturulacak olan komisyonda şeffaf bir şekilde, demokratik teamüllere uygun bir şekilde milletimizin bu beklentisine cevap vermek mümkün olur. Bir başka önemli ödevimizse bu asrı, yeni bir kapsayıcı bir anayasayla taçlandırmaktır. Bu çatı altında en aykırı fikirler karşılıklı olarak tartışılabilir ama sonunda ellerimizi sıkışarak, aynı masalarda tartışarak, müzakere ederek, görüşlerimizi olgunlaştırır ve millet adına yüklendiğimiz temsil sorumluluğunu en iyi şekilde yerine getiririz diye ümit ediyorum.”

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ERDOĞAN, KURTULMUŞ’U KABUL ETTİ

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, dün TBMM Genel Kurulu’nda yeniden Meclis Başkanı seçilen Numan Kurtulmuş’u Beştepe’de kabul etti.