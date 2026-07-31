Kurtulmuş yasayı anlattı

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MECLİS Başkanı Numan Kurtulmuş, terörsüz Türkiye sürecinde atılacak yasa adımıyla Cumhuriyetin ilk asrının neredeyse yarısını heba eden terörün biteceğini söyledi.

Kurtulmuş, dün TBMM Tören Salonu’nda yaptığı konuşmada, terörsüz Türkiye sürecinde gelinen aşamayı ve önümüzdeki günlere ilişkin planlamayı anlattı. Kurtulmuş şunları söyledi: “Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu çalışmaları ile TBMM’de ete kemiğe bürünen hemen hemen bütün partilerimizin ortak iradesi ile bir yol haritası olarak raporlaştırılan bu çalışmaların sonucunda belli bir safhaya geldik. Karşımızdaki hedef terörsüz Türkiye’yi inşa etmektir. Bu milletin yaklaşık 50 yılına mal olan, nice şehitlerimizi hayattan koparan nice ailelerimizi acılar içerisinde bırakan ve bu ülkenin trilyonlarca dolarının kaybolmasına sebep olan bu emperyalist projeyi yani terörü artık tarihin çöplüğüne atıyoruz. Türkiye bir daha asla ve asla terörle, terör belasıyla uğraşmayacak. Bunun için sürdürdüğümüz çalışmaların hemen hemen sonuna gelinmiştir.

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ASLA GENEL AF DEĞİL

Önümüzde yine ümit ederiz ki, partilerimizin tamamının uzlaşısıyla ortaya çıkacak bir yasal düzenleme sürecini hep birlikte idrak edeceğiz. Ortaya konulacak olan bu yasa, asla bir genel af mahiyetinde değildir. Asla kişisel af mahiyetinde değildir. Geçici ve münhasıran münfesih örgüte ait bir yasa olacaktır. Bu yasa ile asla Türkiye’de bir genel af anlayışı ortaya konulmayacaktır. Mesele, silahların bırakılması, örgütün tamamıyla kendisini feshetmesi ve bir daha terör örgütünün fiili olarak varlığının devam etmemesinin tespit ve tescili ile birlikte bu yasa yürürlüğe girecek. Mesele sadece bir yasa hazırlaması da değildir. Burası TBMM; her hafta birçok yasa çıkıyor. Türkiye’de gerektiğinde başka yasalar da çıkar. Mühim olan mesele, yeni bir dönemin kapılarının açılmasıdır. Yeni dönemin kapıları, Allah’ın izniyle bu yasanın kabulüyle birlikte sonuna kadar açılacak, Türkiye’de yepyeni bir kardeşlik dönemi başlayacaktır.

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DEVLET AKLI, MİLLET İRFANI

Bir asır sonra da birlik ve beraberlik içerisinde bu coğrafyada yeni bir dünyanın kurulduğu bir dönemde adından saygıyla anılan güçlü, muktedir bir Türkiye’nin sayfasını hep beraber açacağız. Bu bir kararlılıktır.

Devlet aklıyla millet irfanının buluştuğu bir alandır. Devlet aklı ve millet irfanı bir araya gelmemiş olsaydı, terörsüz Türkiye meselesinde bu kadar güçlü adımların atılabilmesi asla mümkün olmazdı. Artık şimdiye kadarki acılar, şimdiye kadar konuşulan bütün bu zor hatıralar hepsi geride kalacak ve Türkiye’nin önünde yeni bir dönemin kapılarını inşallah açacağız.

Bu istikamette yürüyüşümüzü devam ettirdiğimiz taktirde Türkiye’nin önünde duracak, önünü kesecek ne Doğu’da ne Batı’da ne Kuzey’de ne Güney’de hiçbir güç yoktur ve olmayacaktır.”

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İNEBOLU’YA 2. MADALYA

GAZİ Mustafa Kemal Paşa’nın Milli Mücadelede, “Gözüm cephede, kulağım İnebolu’da” sözüyle önemini vurguladığı Kastamonu’nun İnebolu ilçesi, iki İstiklal Madalyası sahibi tek ilçe oldu. İnebolu’da düşman tehdidi altında üç yıl boyunca bomba ve mühimmatları denizden karaya indiren “denk kayıkçıları”nın bağlı olduğu Mavnacılar Odası da 11 Şubat 1924’te Beyaz Şeritli İstiklal Madalyası ile ödüllendirilmişti. Arşiv çalışmaları sonucunda ortaya çıkan belgeler doğrultusunda düzenlenen İstiklal Madalyasının takdimi için dün TBMM Tören Salonu’nda Takdim Töreni yapıldı. Törende konuşan Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, İstiklal Harbi’nde İnebolulu kayıkçıların üstün gayretlerinin önemli olduğunu belirterek, “Karadeniz’de düşman gemilerinin dolaştığı ve ikmal faaliyetlerinin engellenmeye çalışıldığı bir ortamda, İnebolulu kayıkçıların üstlendiği bu vazifenin ne kadar büyük bir cesaret ve fedakarlık gerektirdiği de açıktır” dedi. Düşman gemilerinin 9 Haziran 1921’de İnebolu’yu bombalamasının, şehrin vatan uğruna bir şeyler yapma iradesini kıramadığını vurgulayan Güler, “İnebolu halkı da malzemelerin teslim alınmasından depolanmasına, kağnı arabalarına yüklenmesinden Anadolu’nun içlerine sevk edilmesine kadar her aşamada büyük bir vatanseverlikle görev yapmıştır” diye konuştu.

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MADALYANIN İKİ YÜZÜ

Meclis Başkanı Kurtulmuş, bu törenle gecikmiş bir sorumluluğu yerine getirdiklerini vurguladı. Verilen madalyanın iki yüzü olduğunu ifade eden Kurtulmuş, madalyanın ilk yüzünde mavnacıların, piyadeci denizcilerin emeği ve onların yüzünün olduğunu belirtti. Madalyanın diğer yüzünde Kastamonu’nun kahraman kadınların yüzünün olduğunu vurgulayan Kurtulmuş, başta Şerife Bacı, Halime Çavuş olmak üzere nice kahraman kadının o zor şartlarda evladından daha mühim bir ihtimamla mühimmata gösterdiği o ilgiyle Anadolu’nun Kurtuluş Mücadelesi’ne verdiği destansı gayretlerin olduğunu kaydetti.

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Törene bakanlar Yaşar Güler ve İbrahim Yumaklı ile İnebolu Kaymakamı Necdet Uçar da katıldı. (ANKARA)