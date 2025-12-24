Kurtulmuş ve Tunç’a ziyaret, yol haritası konuşuldu

Haberin Devamı

İmralı heyetinden Meclis Başkanvekili Pervin Buldan ile Şanlıurfa Milletvekili Mithat Sancar’ın dün Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ve bürokratlarıyla görüşmesi 1.5 saat sürdü. Edinilen bilgiye göre heyet, yasa maddeleri ve yönetmelikler üzerinden değiştirilecek mevzuata ilişkin bilgi aldı. Buldan ve Sancar daha sonra TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ile bir araya geldi.

ORTAK RAPOR OCAK AYINDA

Heyet üyeleri görüşmeleri sonunda basına açıklama yaptı. Süreçle ilgili düzenlemeleri çeşitli boyutlarda ele aldıklarını belirten Sancar, “Adalet Bakanlığı’nda yoğun bir çalışma olduğunu gördük. Verilen bilgilerden de Adalet Bakanlığı’nın kapsamlı hazırlıklar yaptığını öğrendik. Kendi önerilerimizi de sunduk. Ortak raporun da yine ocak ayının başlarında ortaya çıkması planlanıyor” dedi.

Haberin Devamı

Pervin Buldan da özellikle çıkarılacak yasal hazırlığı görüştüklerini vurguladı. Buldan, Kurtulmuş ile görüşmenin ardından ise “Bu süreç içerisinde siyasi iradenin mutabakat sağlamış olması çok önemli. Sayın Kurtulmuş’un Komisyon Başkanı olarak bu iradeye hem sahip çıkmasından hem de yapıcı rolünden dolayı kendisine teşekkür ediyoruz ve ocak ayı ortalarında nihayete ermesi konusunda görüşlerimizi ifade ettik” diye konuştu.

TUNÇ: GENİŞ DEĞERLENDİRME

Görüşme sonrası sosyal medya hesabından paylaşım yapan Bakan Tunç, Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin geniş kapsamlı değerlendirme yaptıklarını vurguladı. Tunç, şu mesajı paylaştı:

“Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın güçlü liderliğinde devletimizin ilgili kurumları tarafından büyük bir koordinasyon içerisinde yürütülen çalışmalar ile TBMM Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu’nun ortaya koyacağı yol haritası kapsamında atılacak adımları konuştuk. Millet olarak hepimize büyük acılar yaşatan, ülkemizin kalkınmasının ve daha da güçlenmesinin önündeki en büyük engellerden biri olan terörün tamamen sona ermesi, gençlerimizin, çocuklarımızın, milletimizin daha huzurlu ve güvenli bir geleceğe kavuşması hepimizin ortak arzusudur. Aziz şehitlerimizin ve gazilerimizin emanetine daima sahip çıkacak, süreci hassasiyetle yürütmeye devam edeceğiz.”

Haberin Devamı

KOMİSYONDA SÜRE UZATIMI

Rapor yazımına başlayan TBMM Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu da bugün 20’nci toplantısını yapıyor. Olağan süresi 31 Aralık Çarşamba günü sona erecek olan komisyonda bugün süre uzatımı görüşülecek.