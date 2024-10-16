Kurtulmuş: Türkiye bütün kurumlarıyla Filistin davasının yanındadır

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TBMM Başkanı Kurtulmuş, Filistin Ulusal Konseyi Başkanı Ravhi Fattuh ile Meclis'teki makamında bir araya geldi. Kurtulmuş, Türkiye'nin bulunduğu bütün platformlarda Filistin ile dayanışma gösterdiğini belirterek, "Her vesileyle Filistin halkı ile olan dayanışmamızı bütün platformlarda göstermeye devam ediyoruz. Sizin burada bugün bu ziyareti gerçekleştiriyor olmanız, sadece Türk halkı için değil aynı zamanda bütün dünya kamuoyu için de önemli bir mesaj olacaktır. Türkiye bütün kurumlarıyla, hükümetiyle, TBMM ile ve diğer kurumları ile hepsinden önemlisi milletiyle birlikte tamamıyla Filistin davasının yanındadır. Bundan sonraki süreçte, Filistin'in özgürleşeceğine ve tam manasıyla özgür, egemen, toprak bütünlüğü sağlanmış, 1967 sınırlarında başkenti Kudüs olan bir Filistin devletinin en kısa süre içerisinde hayata geçeceğine yürekten inanıyorum. Siyonistlerin bu saldırganlığı, insanlık dışı barbarlıkları artık dünya kamuoyunda katlanılamaz bir noktaya gelmiştir. Her gün Filistin devletini tanıyan ülkelerin sayısı artmaktadır. Şu anda 149 ülke Filistin devletini resmen tanımaktadır. İnşallah bunların önemli bir kısmının da Filistin'de büyükelçilik binalarını açarak, çok daha yakın bir şekilde Filistin'e destek olacaklarını düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.

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'İNSANLIK CEPHESİNİ GÜÇLENDİRMELİYİZ'

Kurtulmuş, Parlamentolar Arası Birlik (PAB) Genel Kurulu çerçevesinde Cenevre'de yaptığı temaslara değinerek, "Genel Kurul toplantısında İsrailli konuşmacı, konuşmaya kalktığı zaman salonun neredeyse yakını, konuşmayı protesto ederek boşaldı. Fakat aynı Genel Kurul'da, Filistin ile Cezayir'in müştereken vermiş olduğu acil gündem maddesi ile ilgili oylama, maalesef hazırlıklar tam manasıyla yapılamadığı için yeter sayıya ulaşılamadı. Bu da Filistin'e destek olan ülkeler için yakın bir temas içerisinde çalışmasını zorunlu kılıyor. Bundan sonraki dönemde, önümüzde çok yoğun bir çalışma dönemi var. Bütün imkanlarımızı seferber ederek, siyasi mücadelemizi 3 ana noktada odaklandırmak durumundayız. Bunlardan birincisi, İsrail hükümetinin ve siyonist rejimin uluslararası alanda yalnızlaştırılmasıdır. İkincisi, parçalanmış olan İslam dünyasının bütünleşmesini, birleşmesini ve siyasi kararlarda isabetli bir tutum alarak Filistin'e tam manasıyla, güçlü bir destek vermesini sağlamaktır. Üçüncü nokta ise Filistin'in dostu olan insanlık cephesini olabildiğince kuvvetlendirmek ve güçlendirmektir" diye konuştu.

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'DESTEKLERDEN DOLAYI TEŞEKKÜR EDERİZ'

Filistin Ulusal Konseyi Başkanı Ravhi Fattuh ise Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas'ın TBMM Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmayı hatırlatarak, "Filistin halkının geçtiği bu zor günlerde ve zor durumlarda hem sizin cesur davetinizden dolayı hem de Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın duruşundan dolayı teşekkürlerimizi sunarız. Sayın Mahmut Abbas'a ve Filistin halkına verdiğiniz destekler için de teşekkür ederiz. Ayrıca hem Meclis'te hem de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda, Filistin halkının yanında durduğunu ve Gazze'ye gidilmesi için yaptığı daveti cesur bir adım olarak değerlendiriyoruz" dedi.

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'GAZZE HER TÜRLÜ ZULME UĞRUYOR'

Türkiye'nin Gazze'ye gönderdiği yardımlara değinen Fattuh, "Biliyorsunuz, Gazze şu anda büyük bir abluka altında. Hem açlık hem de ilaçların azlığı var ve her türlü zulme uğruyor. Ayrıca dün gerçekleştirdiğiniz, Filistin'in Geleceği Konferansı daveti için AK Parti'ye teşekkürlerimizi sunarız. Bu Filistin halkına ve davasına verdiğiniz büyük önemi gösteriyor. Bizce özgürlük çok yakında gelecek. Filistin devleti kurulacak, başkenti de Doğu Kudüs olacak" açıklamasında bulundu.