Kurtulmuş: Terörsüz bir Türkiye, terörsüz bölge demektir

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, TBMM Şeref Holü'nde düzenlenen 'Samsun'a İstiklal Madalyası Takdim Töreni'ne konuştu. Törene; Kurtulmuş'un yanı sıra Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Meclis Başkan Vekili Tekin Bingöl, Samsun Valisi Orhan Tavlı, grup başkan vekilleri, milletvekilleri ile çok sayıda davetli katıldı. Törende, Samsun'a 1924 yılında TBMM tarafından verilmesi kararlaştırılan ancak tevdi edildiğine dair herhangi bir bilgi veya belgeye ulaşılamayan İstiklal Madalyası'nı ve beratı, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ile Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Samsun Valisi Orhan Tavlı'ya takdim etti.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Samsun'a İstiklal Madalyası ve beratın verilmesinin anlamlı olduğunu belirterek, "Tarih sadece statik bir anlatı değildir. Bu aziz millet, tarihi boyunca nice büyük başarılar kazanmış, nice zor dönemlerden geçmiş, nice büyük badireler atlatmış ama her birisinden de yüzünün akıyla geçmiş ve tarih boyunca hep dimdik ayakta durabilmeyi başarmış, hep başı dik olarak ileriye doğru yönelmiştir. Bizim milletimizin, tarihin hiçbir safhasında durduğu, duraksadığı, geri adım attığı ve hedefinden vazgeçtiği görülmemiştir. Tam bir asır önceki o şartları düşünün; bugün burada, bu imkanlar içerisinde geçmişi değerlendirmek, konuşmak kolay. Bütün çevremiz Akif'in, 'Kimi Hindu, kimi yamyam, kimi bilmem ne bela' dediği gibi, 72 düvel tarafından sarıldığı, insanlığın, vicdanın, insafın son kalesi olan Anadolu topraklarının müstemleke haline getirilmeye çalışıldığı bir dönemde, bu millet yokluklar üzerinden ayağa kalkmayı başarabilmiştir. Dolayısıyla tarihe baktığımızda hem gururla yaşananları gözden geçireceğiz hem de aynı zamanda tarihte olanları ileriye doğru hareket etmemizde bize motivasyon sağlaması için bir güç olarak kullanacağız" ifadelerini kullandı.

'MİLLİ HEDEFLERLE BÜTÜNLEŞMEMİZ LAZIM'

Kurtulmuş, Milli Mücadele yıllarında birlik ve beraberlik ruhu, bağımsızlık ve özgürlük duygularının öne çıktığını söyleyerek, "Bir asır evvelki tablonun neredeyse bire bir benzerini yaşadığımız bir dönemden geçiyoruz. Yine bölgemiz ve dünya fevkalade büyük çatışmalara, gerilimlere ve çok büyük altüst oluşlara sahne olmaktadır. Özellikle dünyanın yaşadığı en önemli olayların neredeyse tamamı, Türkiye'nin etrafında cereyan etmektedir ve maalesef bir sürü istikrarsızlık unsuru, doğrudan doğruya Türkiye'yi de etkilemektedir. Bu çerçevede diyoruz ki; 'O dönemden kazandığımız bu mirası, bugünü okumak için de önemli bir ders olarak kullanmak zorundayız.' Bunun en başında iç cephemizi tahkim etmek, içerideki farklılıklarımızı bir zenginlik olarak görmek, milli hedefler etrafında bütünleşme becerisini gösterebilmek, herhalde en önemli özelliğimiz olmalıdır. Onun için diyoruz ki; 'İleriye doğru 19 Mayıs ruhunu anlamak için yapacağımız şey; ayrışmayı değil, bütünleşmeyi ortaya koyabilmektir.' Ayrışma yerine bütünleşmeyi, ortak hedeflerle, milli hedeflerle bütünleşmeyi başarabilmemiz lazım" diye konuştu.

'ŞEHİTLERİMİZİN HATIRASINA SONUNA KADAR SAYGILI OLUNACAK'

Türkiye'nin hassas bir dönemde iç cepheyi tahkim etme kararlılığından vazgeçmeyeceğini vurgulayan Kurtulmuş, "Şehit ailelerimizin temsilcilerinin ve gazilerimizin olduğu bir ortamda, bu yeni süreç konusunda ola ki birtakım çekinceler, düşünceler olabilir. Şunu çok açık söylemek isterim; TBMM'de başlatılan bu süreç, asla bir müzakere süreci değildir. Terör örgütünün kendisini feshetme kararından sonra ortaya çıkan yeni durumun değerlendirilmesi, bu adımda TBMM çatısı altında atılabilecek adımların tavsiye ve tespit edilerek TBMM Genel Kurulu'na, Meclis'in iradesine sunulmasıdır. Bu çerçevede, terör örgütüyle bir müzakere değil, tam tersine 'Terörsüz Türkiye'nin sağlanabilmesi için terör örgütünün feshiyle birlikte başlayan sürecin yeniden değerlendirilmesidir. Bu çerçevede şunu da görüyoruz; bölgemizde terör örgütlerinin büyük bir vekalet aparatı olarak kullanıldığını biliyoruz. İsimlerini vermiyorum ama bölgedeki neredeyse her ülkenin birliği ve dirliğinin, terör örgütleri marifetiyle ortadan kaldırıldığı bir süreci uzunca bir dönemdir yaşıyoruz. Türkiye bu oyunu bozmaktadır. Terörsüz bir Türkiye açıkçası, terörsüz bir bölge demektir. İnşallah bunu da hep beraber kuracağız. 100 yıllık Cumhuriyetimizin 50 yılı terörle, acıyla, ölümle, mücadeleyle geçti. Türkiye'nin nereden baksanız 3 trilyon dolara yakın maddi kaybı oldu. On binlerce evladımız, gencimiz şehit oldu. Memleketi korumak için kamu görevlilerimiz görevleri başında canlarını feda ettiler, şehit oldular. Bu ağır bedeli bir daha ödememek için bu memlekette birliği, asırlık kardeşliğimizi yeniden inşa etmek mecburiyetindeyiz. Şundan emin olunuz ki bu süreç içerisinde her bir şehidimizin anısı, hatırası ve acısı, yolumuzu aydınlatan bir ışık olacak. Şehitlerimizin hatırasına sonuna kadar saygılı olunacaktır" değerlendirmesinde bulundu.

'ÇALIŞMALARIMIZI HASSAS BİR ŞEKİLDE SÜRDÜRÜYORUZ'

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ise Samsun'a verilen İstiklal Madalyası'nın, 101 yıl geçmesine rağmen anlamını yitirmediğini aktararak, şöyle konuştu:

"Uluslararası ilişkilerde çok boyutlu gelişmelerin yaşandığı, artan risk ve tehditler nedeniyle güvenlik ortamının hızlı ve sürekli olarak değiştiği kritik bir süreçten geçiyoruz. Sadece bölgesel dinamikler boyutuyla değil, küresel denklemler açısından da müstesna bir yere sahip olan ülkemiz, bu hassas ortamda jeostratejik konumu ve etkinliği nedeniyle doğrudan veya dolaylı olarak karmaşık problemlerle yüzleşmek durumunda kalıyor. Tüm bu gelişmelerin bize verdiği mesaj gayet açık; ülkemizin ve asil milletimizin güvenlik, huzur ve mutluluğu için güçlü ve caydırıcı olmalıyız. Bunun bilincinde Milli Savunma Bakanlığı olarak gece gündüz demeden büyük bir gayretle çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Nitekim son yıllarda kahraman Mehmetçiğimizin, güvenlik kuvvetlerimizin ve korucularımızın da yurt içinde ve sınır ötesinde gerçekleştirdiği etkili operasyonlar neticesinde terörle mücadelede büyük başarılar elde ettik. Çok şükür terör örgütü artık silah bırakma noktasına getirildi. Bugün Sayın Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu devlet iradesi ve sizlerin desteğiyle 'Terörsüz Türkiye' hedefine doğru emin adımlarla ilerliyoruz. Artık hem ülkemiz hem de bölgemiz için yeni bir tarihi sayfa açılmıştır. Halihazırda ilgili kurumlarımızla koordineli bir şekilde ve rasyonel bir yaklaşımla süreci yönetmek için çalışmalarımızı hassas bir şekilde sürdürüyoruz. Gazi Meclisimizin de Sayın Meclis Başkanı riyasetinde teşkil ettiği komisyonla, sürece yönelik aktif katkılar sağlayacağına, birlik ve beraberliğimizi pekiştirecek kararlara öncülük edeceğine yürekten inanıyorum."