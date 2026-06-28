Kurtulmuş: Terör işinin yüzde 80-90’ı bitti

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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, CNN Türk’te Hakan Çelik’in sunduğu canlı yayınlanan programda gündeme ilişkin özetle şu açıklamalarda bulundu:

“Yıllardır birçok ülke PKK terörüne destek verdi, silah verdi... Türkiye yeni bir döneme başlıyor. Dış faktörleri Türkiye gördü. Terör Türkiye’nin gündeminden tamamen kalkacak. Terör işinin yüzde 80, 90’ı bitmiştir. Türkiye’nin bölgesel gücü arttı. Israrla üstünde durduğumuz iç kale tahkim edildi. Suriye üzerinden Türkiye’yi tehdit etmek mümkün değil bunu gördüler.

AF DEĞİL İNFAZ DÜZENLEMESİ

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Meclis’te oluşturduğumuz komisyonda çıkan bir rapor var. Yol haritası bu rapor. Terör örgütünün silahları bırakması ve feshetmesi üzerine yapılacak düzenlemeler. Bütün partilerin ittifakıyla Meclis’e bir yasa gelir, bu süratle geçer. Süleymaniye’deki görsel çok önemli ve anlamlıydı. Tüm partiler yapıcı bir eğilimde. Olası yasa herkesi kapsamaz. Çıkan yasalar af niteliğinde olmayacak. İnfaz düzenlemesi şeklinde olacak.

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Seneye PKK gibi sorunumuz olmamalı. Buna inanıyorum, iç ve dış şartlar uygun.

CHP’NİN KATKI SUNMASI ÖNEMLİ

Komisyon çalışmalarını gerçekleştirirken bütün partilerin çalışmalara katkı sunmasını önemli gördüm. Cumhuriyet Halk Partisi’nin bu komisyonda bu konuya katkı sunmasını önemli görüyorum.

Terörün maliyeti 1.3 trilyon dolardı. O zamanki kayıp buydu, 2 katı olduğunu da düşünüyorum. Süreci başından itibaren bu sürecin içerisinde hiçbir yerinde taviz verilmedi. Parlamento içinde herkes görüşünü söyledi; ortak bir metin içinde uzlaşıldı. Aksi düşünülemez. Teröre karşı taviz verilmedi.

CHP’NİN KENDİ SORUNU

CHP’nin görüntüsünden rahatsızım. TBMM Başkanlığı bir mahkeme değil. CHP’nin sorunu, kendi iç sorunu. Türkiye’nin her zaman büyük hedefleri oldu. Daha da ileri hedefler ortaya konulması gerekiyor. Oluşan bu pozitif atmosfer ile daha güçlü hale gelecek. Belki biz görmeyeceğiz eminim ki Türkiye bu gidişatını sürdürdüğünde yeni bir dünyanın öncüsü olacak.

NATO MECLİS BAŞKANLARI

Ankara’daki NATO toplantısını önemli görüyoruz. Onun öncesinde ayın 29’unda NATO meclis başkanlarını İstanbul Dolmabahçe Sarayı’nda ağırlayacağız.”