Kurtulmuş: Temiz para buldum diye konuştuğu adamlar küresel tefecilik şirketleri

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AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Zeytinburnu'nda açılan AK Parti seçim irtibat bürosunun açılışına katıldı. Partililer ile bir araya gelen Kurtulmuş, açılışta yaptığı konuşmanın ardından Zeytinburnu Kültür ve Sanat Merkezi'nde gençlerle buluştu. İlk defa oy kullanacak gençler ile bir araya gelen Kurtulmuş, gençlerin sorularını yanıtladı.

"MESELENİN MİLLETVEKİLLİĞİ OLMADIĞINI ÇOK NET ANLATIYORLAR"

AK Parti seçim irtibat bürosunun açılışında konuşan Kurtulmuş "Yerli otomobili Türkiye yıllar önce yapacaktı. Her ileri adımda Türkiye'nin önünü tıkadılar. Muhalefetten ne eleştiri geldiğini hatırlayın. İtalya'dan gemilerle arabalar getiriliyormuş onları millete pazarlıyormuşuz. Aklınızın yetmediği işe dilinizi uzatmayın. Geçen televizyonda adamın birisi, 'Siz uçak gemisini yaptınız ama iki tane bomba atarlar üzerine' diyor. Avanak adam, bu ülkenin üzerine bomba atmasınlar diye zaten yapıyoruz. İttifakta oy oranları 0.3 olan partilere 10 tane milletvekili verdiler. CHP'nin bonkörlüğü tuttu. Şunu söylemek istiyorum. Meselenin milletvekilliği olmadığını çok net anlatıyorlar" dedi.

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"TEMİZ PARA BULDUM DİE KONUŞTUĞU ADAMLAR KÜRESEL TEFECİLİK ŞİRKETLERİ"

Zeytinburnu Kültür ve Sanat Merkezi'nde gençlerin sorularını yanıtlayan Kurtulmuş, "Suriyeliler dönüyor. Normalleşmeyi sağlayarak, güvenli bölge oluşturarak ülkelerine dönmelerini sağlayacağız. Ama 3 tane oy alacağız diye Suriyeli düşmanlığı yapmak insanlık suçudur. Bay bay Kemal, '300 milyar dolar temiz para buldum' diyor. Temiz para buldum diye konuştuğu adamların tamamı Londra'daki fonlar. Yani küresel tefecilik şirketleri. Sen daha kimsin? Kim sana para verecek? Millet senin kara gözün için niye para versin" diye konuştu.

"MESELE MİLLETİN DEĞERLERİNE VAKIF OLMA MESELESİDİR"

Kurtulmuş, CHP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Adayı Kılıçdaroğlu'nun bir süre gündemde olan seccade fotoğraflarıyla ilgili, "Seccade meselesine hiç girmiyorum. Kılıçdaroğlu orada doğru davrandı, 'Bilmiyordum, özür dilerim' dedi. Bu millet yerde bir lokma ekmek görse öper başına koyar, camın kenarına koyar. Bunlar milletin değerlerine vakıf olmak meselesidir. Yoksa nereye basarsan bas. Siz milletin inançlarının üzerine basmış geçmiş bir partisiniz. Bu durum milletin değerlerine ne kadar uzak olduğunu gösteriyor. Büyük konuşmayalım, o kadar çok yere giriyoruz farkında olmayabiliriz ama yanımızdaki onlarca arkadaştan biri 'Burada seccade var' der alır kaldırır" şeklinde konuştu.