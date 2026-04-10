Kurtulmuş, TBMM'de görevli polisleri kabul etti

TBMM'nin sanal medya hesabından yapılan açıklamada, "Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanımız Numan Kurtulmuş, Türk Polis Teşkilatı’nın 181'inci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla, TBMM Koruma Daire Başkanı Murat Çelik ve beraberindeki emniyet mensuplarını kabul etti.

TBMM Koruma Daire Başkanlığı bünyesinde görev yapan personel başta olmak üzere, ülkemizin dört bir yanında fedakarca görev yapan polislerimizin gününü kutlayan Kurtulmuş, milletimizin huzuru ve güvenliği uğruna canlarını feda eden aziz şehitlerimizi rahmetle, kahraman gazilerimizi ise minnetle ve saygıyla andı.

Gazi Meclis’in güvenliğinin emniyet teşkilatına emanet olduğunu belirten Kurtulmuş, ülke genelinde huzur ve asayişin sağlanması için büyük bir özveriyle görev yapan polislerimize teşekkür ederek, görevlerinde başarılar diledi" denildi.