Kurtulmuş: Süreç tıkır tıkır işliyor

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TBMM Tören Salonu’nda Parlamento Muhabirlerine geride bırakılan 28. Dönem 4. Yasama Yılı faaliyetlerini anlatan Meclis Başkanı, yeni döneme ilişkin değerlendirmeler de yaptı. Kurtulmuş özetle şunları söyledi:

ÜÇ SİGORTA VAR

“Üç önemli sigorta bu sürecin fevkalade ciddi şekilde sigortasıdır. Bunlardan biri örgütün gerçekten fesih ve silahsızlanma sürecinin yolunda gittiğinin tespitinin Türkiye’nin en üst kurulu olan MGK tarafından ifade edilmesi. İlan edilmesiyle birlikte bu yasa uygulamaya konulacak. Yani örgütün feshi ve silahsızlanması sağlanmadan yasa uygulanmayacak. İkinci sigorta, yasanın yedinci maddesi gereğince oluşturulan bu süreci yürütecek olan yürütmenin bünyesinde kurulmuş olan kurul… Bu kurul da çok üst düzey bir temsil ile görevini yerine getirecek. Üçüncüsü ise millet adına bu süreçleri başından sonuna kadar takip edecek ve yasal düzenlemeleri yapmakla yükümlü olan TBMM bünyesinde oluşturulacak izleme kurulu.

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İZLEME KOMİSYONU KURULACAK

Meclis’in açılmasıyla izleme komisyonu hızlı şekilde kurulacak, sürecin izlenmesiyle ilgili üzerine düşen sorumluluğu yerine getirecek. Meclis’te grubu bulunan partilerle yapacağımız istişarelerle bu komisyonun şeklini, nasıl işleyeceğini tespit edeceğiz. Partilerden de kendi güçleri oranında kendilerine düşen sayı kadar bu komisyona üye vermelerini talep edeceğiz.

IRAK’TAKİ SİLAHSIZLANMA

Irak’taki silahlı milislerin elindeki silahların alınması ve Irak’ta devlet otoritesinden başka hiçbir gücün elinde silah kalmaması süreci de bu ayın sonu itibarıyla ya da ekimin başında başlayacak, böylece Irak içinde devletten başka kimsede silahın olmadığı, meşru tek otoritenin silahları da elinde bulunduran güç olduğu bir Irak’a inşallah en kısa süre içerisinde geçilecektir. Her şey tıkır tıkır yolunda işliyor. Allah’a çok şükür, Allah bozmasın. Fitne çıkarmak isteyenlere, provoke etmek isteyenlere, bölgede terör ve kan görmeye alışmış olanların heveslerine rağmen bu süreç Allah’ın izniyle sonuna kadar başarıyla yürütülecek ve nihayet verecektir.

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ERKEN SEÇİM BEKLEMİYORUM

(Erken seçim) Beklemiyorum. Şu anda Erken seçim tartışmalarının yeri ve zamanı değildir. Zaten seçim tartışmaları tartışıldığı için erken seçim olmaz, siyasi şartlar olgunlaştığı için Türkiye’de erken seçim olur. TBMM şu anda vaktinde bir seçime hazırlanıyor. Eğer erkene alınmak istenirse burada irade TBMM’nindir. 360 bulunduğu anda TBMM seçimleri yenileme kararı alır. Bizde biliyorsunuz yasal olarak ‘erken seçim’ yok, ‘seçimlerin yenilenmesi kararı’ var. Seçimlerin yenilenmesi kararını alacak olan merci TBMM’dir. Erken seçim tartışmalarının siyasi partilerin kendi açılarından bir siyasi argümana dönüştürüldüğü tartışmanın içine girmem.”