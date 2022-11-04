Kurtulmuş: Rusya - Ukrayna savaşı yeni krizleri de insanlığın gündemine taşıdığı aşikardır

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AK Parti'nin iktidara gelişinin 20'nci yılı nedeniyle düzenlenen "21. Yüzyılda Siyaset ve Yeni Açılımlar Forumu" Şişli'deki bir otelde başladı. Yarında devam edecek olan forumun ana teması 'İnsanlığın iyiliği için öneriler' olarak belirlendi.

Forum AK Parti Genel Başkanvekili Prof. Dr. Numan Kurtulmuş'un açılış konuşmasıyla başladı. Numan Kurtulmuş’un konuşması sırasında yaşanan teknik bir arıza nedeniyle kürsü mikrofonu ve arka planda bulunan görüntü panelleri kapandı. Arıza giderilene kadar konuşma 10 dakikalığına durduruldu. Numan Kurtulmuş bu süre zarfında kürsüde bekledi. Arızanın çözülmesinin Kurtulmuş konuşmasına devam etti.

"ULUSLARARASI KURULUŞLAR FONKSİYONLARINI YİTİRMİŞTİR"

Kurtulmuş "Yaşadığımız dönem, savaşların çatışmaların, eşitsizliklerin, terörün, küresel göçün ve adaletsizliklerin, belki de insanlık tarihi boyunca en yoğun yaşandığı dönemlerden birisidir. Bugün yaşadığımız sorunların neredeyse tamamı sadece bir ülkeye, bir coğrafyaya ait değil küreseldir ve dünyanın her tarafını ilgilendirmektedir. Son zamanlarda başta Avrupa ülkeleri olmak üzere, başta Batı ülkeleri olmak üzere olağanüstü yüksek düzeyde artan bir ırkçılık sorunu, aşırı milliyetçilik sorunuyla karşı karşıyayız. Köklerini yabancı düşmanlığı, karşıtlığı ve özellikle de İslam düşmanlığından alan bu yeni tür sağ eğiliminlerin başta Avrupa olmak üzere ana akım siyasetleri etkilediği ve siyaset zeminini zehirlediği aşikardır. Pandeminin ortaya çıkardığı sorunlarla da karşı karşıyayız. Pandemiye karşı ne yazık ki ortak politikalar izlenemediği, buradaki sorunları çözebilecek adaletli küresel yaklaşımların da sergilenmediği yakın zaman hafızalarımızda diri şekilde durmaktadır. Rusya - Ukrayna Savaşı’nın kriz ve kaos ortamını derinleştirdiği on yıllar boyunca konuştuğumuz, enerji, gıda ve su krizleri gibi yeni krizleri de insanlığın gündemine taşıdığı aşikardır. Bu ve benzer sorunları çözebilecek yeni bir söze yeni bir bakış açısına hatta yeni kurumsal yapılara ihtiyaç vardır. Bu sorunların hiçbirisi mevcut uluslararası kurum ve kuruluşlarca çözülememektedir. Uluslararası kuruluşlar fonksiyonlarını yitirmişlerdir" dedi.

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"GÖÇLE MÜCADELE KONUSUNDA ETKİN BİR ULUSLARARASI KURULUŞ YOK"

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Kurtulmuş "Çatışmaların karşılıklı rıza, mutabakat ve hakkaniyet ölçeğinde çözülebileceği yeni birtakım bakış açılarına ihtiyacımız var. Sadece son günlerde yaşadığımız Rusya-Ukrayna arasındaki tahıl görüşmeleri müzakerelerinde geldiğimiz nokta, Türkiye’nin bu tutumunun ne kadar önemli ve değerli olduğunu gösteriyor. Dünyanın göçmen meselesine çözüm bulamamasının en temel nedeni göç meselesini sadece bir sonuç olarak ele almasıdır. En başta görülmesi gereken husus göçle mücadele konusunda etkin bir uluslararası kuruluşun olmamasıdır. UNCHR’nin çok değerli katkılarının olduğunu biliyorum. UNCHR yani Uluslararası Göç İdaresi bir ofis gibidir, elinde imkanı olmayan, göçmenlerin sorunlarını çözemeyen, sadece projeler ve fikirler söyleyen temenni mahiyetindeki bir kuruluştur. Göç meselesinin çözülmesi için ya bu kuruluşun adam akıllı çözüm üreten bir Birleşmiş Milletler kuruluşu haline döndürülmesi ya da yeni mekanizmalar kurarak, zengin ülkelerin de elini taşın altına koyarak göçmen meselesini halledecek nihai bir çözüm şarttır" diye konuştu.

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"DİJİTAL EVREN VAHŞİ KAPİTALİZMİN BİR ARACI HALİNE DÖNÜŞTÜRÜLMEDEN KULLANILMALIDIR"

Elon Musk'ın Twitter'da onaylanmış hesaplardan aldığı ücreti örnek veren Kurtulmuş "Günümüz dünyasında hepimizi yakından etkileyen yüksek teknolojilerin hızlı gelişmesi ve dijitalleşmenin hayatın hemen her alanını etkiliyor olmasıdır. Dijital zeka insan zekasının yerini almış, biyolojik zekanın yerini makinelerin zekası almaya başlamıştır. Dijital evren vahşi kapitalizmin bir aracı haline dönüştürülmeden kullanılması başarılmalıdır. Bu kadar yüz milyonlarca insanın kullandığı bir şeyi, bu kadar dijital evrenin metalaştırmış oldukları bir unsuru hemen kapitalizmin bir aracı haline çevirmenin böyle şahika bir örneği olarak ortaya konuluyor" dedi. Kurulmuş, konuşmasının ardından forumdaki bir panelde moderatörlük yaptı.