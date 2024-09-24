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Kurtulmuş, Rusya Dışişleri Bakanlığı Diplomasi Akademisini ziyaret etti

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#Numan Kurtulmuş#Rusya#Diplomasi Akademisi
Kurtulmuş, Rusya Dışişleri Bakanlığı Diplomasi Akademisini ziyaret etti
Oluşturulma Tarihi: Eylül 24, 2024 20:20

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Rusya Dışişleri Bakanlığı Diplomasi Akademisini ziyaret etti.

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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, ziyaretine ilişkin açıklamasında, “Rusya programımız kapsamında, Rusya Dışişleri Bakanlığı Diplomasi Akademisini ziyaret ederek faaliyetleri hakkında bilgi aldık. Ziyaretimizde, akademisyen ve öğrencilerle, güncel sorunları, bölgesel ve küresel anlamda yeni güç dengelerini, Rusya ve Türkiye arasındaki ilişkilerin, yeni dünya sisteminin şekillenmesindeki rolünü ve bizlere düşen sorumlulukları konuştuk. Bu süreçte bizlerin, yani siyasetçilerin, akademisyenlerin ve kanaat önderlerinin en büyük görevi, yeni fikirler üretmek, çözümler geliştirmek ve gelecek nesillere daha adil bir dünya bırakmak olacaktır” dedi.

Kurtulmuş, Rusya Dışişleri Bakanlığı Diplomasi Akademisini ziyaret etti

 

 

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#Numan Kurtulmuş#Rusya#Diplomasi Akademisi

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