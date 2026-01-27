Kurtulmuş: Raporda son aşama

Haberin Devamı

Kurtulmuş, Türkiye’ye resmi ziyaret gerçekleştiren İspanya Temsilciler Meclisi Başkanı Francina Armengol Socias ile görüşmesinin ardından düzenlendiği ortak basın toplantısında şunları söyledi:

SON AŞAMAYA GELDİK

“(Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu’nda) Son noktaya gelinmiştir. Önümüzdeki günlerde rapor hazırlanacak, bu rapor komisyon üyelerine takdim edilerek, onların görüşleri de alındıktan sonra ümit ediyorum ki ittifakla kabul edilerek ya da çok büyük bir oyla, nitelikli çoğunlukla kabul edilerek TBMM Komisyonu’nun ortak raporu olarak. O raporun son bölümünde yer alacak somut teklifler de TBMM’ye sunulacak ve TBMM kendi takvimi içerisinde bu konuyla ilgili yasal hazırlıkları yaparak Meclis Genel Kurulu’na sunacaktır. Komisyon çalışmaları bakımından artık sona aşamaya geldik. Bir an evvel bunu bitirmek için bütün arkadaşlarımızın samimiyetle gayret ettiğini görüyorum.

SURİYE’DE TEK BAYRAK

Suriye’deki bütün farklı unsurlar, etnik, mezhebi, dini farklılıklarıyla birlikte yeni Suriye yönetiminin bir parçası olmalıdır ve bu anlamda Suriye yönetiminde herkesin işin içine katılabileceği demokratik sürecin önü açılmalıdır. Bu çerçevede anayasa hazırlama sürecinin de Suriye’nin geleceği için fevkalade önemli olduğunu biliyoruz. PYD/YPG, ismi ne olursa olsun bir terör örgütüdür. DEAŞ, bir başka terör örgütü. Kim varsa gayrimeşru olarak onların hepsinin Suriye sahasından çekilmesi temin edilmeli, Suriye’nin Arapları, Kürtleri, Türkmenleri, Sünnileri, Ezidileri, Nusayrileri, gayrimüslimleri hep beraber barış içinde tek bir bayrak altında artık yaşamaya başlamalıdır. Yeter, 60 yıllık diktatörlükten, 13 yıllık iç savaştan sonra Suriye’yi hiç kimse terör örgütleri vasıtasıyla zehirlemeye kalkmasın. Suriye, Suriyelilerindir ve hep beraber Suriye ortak bir geleceği kurmak için kararlıdır.”

ORTAK GAZZE YAKLAŞIMI

Kurtulmuş, Gazze’deki soykırımı ve soykırımcıları unutmayacaklarını, Gazze halkına destek vermeye devam edeceklerini vurguladı. Armengol de, Gazze’deki gelişmelerle ilgili, “Bu soykırımın bir son bulmasını diliyoruz. Burada bir Filistin devletinin kurulması imkânını da destekliyoruz” dedi. İki ülkenin iklim değişikliği ve yoksulluğa karşı mücadelede de işbirliği içinde olduğunu aktaran Armengol, Akdeniz’deki NATO üyelerinin bölgede istikrarın sağlanması noktasında kararlı olduğunu vurguladı. Konuk Meclis Başkanı, “Şüphesiz birlikte çalışmaya devam edeceğiz. Türkiye de Avrupa Birliği’nde bir ortağımız ve üye devlet olur diye umuyoruz” görüşünü dile getirdi.

MECLİS’TE BOMBALANAN ALANA KARANFİL

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, İspanya Temsilciler Meclisi Başkanı Francina Armengol Socias ile birlikte, 15 Temmuz 2016’daki darbe girişiminde Meclis’e atılan bombalar nedeniyle hasar gören Şeref Salonu’ndaki alana karanfil bıraktı.