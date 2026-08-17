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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş: Rahmetle yâd ediyorum

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#Numan Kurtulmuş#Hacı Bektaş Veli#TBMM
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş: Rahmetle yâd ediyorum
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 17, 2026 07:00

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Hacı Bektaş Veli'nin vefatının 755. yılı dolayısıyla mesaj yayımladı.

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Kurtulmuş, sosyal medyadan paylaştığı mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Anadolu'nun milli ve manevi birliğini mayalayan, sevgi, hoşgörü ve kardeşliği kalplere nakşeden Hacı Bektaş Veli'yi, Hakk'a yürüyüşünün 755'inci yıldönümünde rahmetle ve hürmetle yâd ediyorum. Hacı Bektaş Veli, 'bir olalım, iri olalım, diri olalım' hikmetiyle asırlardır gönülleri aydınlatmaya, derin irfanıyla milletimizin birlik ve beraberliğini pekiştirmeye devam etmekte, yarınlara uzanan istikbal yürüyüşümüze daima istikamet vermektedir. Ruhu şad olsun."

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#Numan Kurtulmuş#Hacı Bektaş Veli#TBMM

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