Kurtulmuş partiler turunu tamamladı

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DERVİŞOĞLU’NDAN KOMİSYONA YEŞİL IŞIK

Kurtulmuş’un İYİ Parti ziyareti sonrasında açıklama yapan Müsavat Dervişoğlu, Terörsüz Türkiye süreciyle ilgili sağlıklı bilgilendirme yapılmasını isteyerek “Bu zamana kadar ifade ettiğimiz tüm karşı duruşlar bugün de geçerliliğini koruyor. Terörsüz Türkiye’yi bu ülkede yaşayan herkes ister, Terörsüz Türkiye istemeyen olmaz. Ama bunun yol taşlarının bir terör örgütünün yol göstermesiyle yerleştirilmesi hususuna olan itirazımızı ifade ettim” dedi.

Dervişoğlu, komisyona katılım konusundaki sorular üzerine de “sağlıklı bilgilendirme, şeffaflık ve duyarlılık” gibi şartlar sağlanırsa Milli Birlik ve Dayanışma Komisyonu’na üye vermeyi yetkili kurullarda görüşebileceklerini açıkladı. Kurtulmuş da “Terörsüz Türkiye ile ilgili komisyon konusunda Sayın Genel Başkan da kategorik olarak kapıyı kapatmıyor, ama bunun içeriğinin iyi anlaşılması gerektiğini ifade ediyor. Komisyonun nasıl teşkil edileceği, hangi çalışma usulleriyle çalışacağı konusunda titiz bir ön hazırlığı gerçekleştireceğiz. Her partiyle istişarelerimiz olacak. Kamuoyunun şeffaf bir şekilde bilgilendirilmesi önümüzdeki süreçte tabii ki komisyon marifetiyle gerçekleşecek” dedi.

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MESELE MECLİS’TE KONUŞULACAK AŞAMADA

TBMM Başkanı Kurtulmuş ve heyeti, DEM Parti Grup Yönetiminde Eş Genel Başkanlar Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan ile de görüştü. Hatimoğulları, Türkiye’nin demokratikleşmesiyle ilgili adımlar atmak üzere komisyonun yakın zamanda kurulacağını belirtti. Kurtulmuş da “Mesele artık Türkiye demokrasisinin kalbi olan, milli iradenin merkezi olan TBMM’de konuşulabilecek noktaya gelmiştir. Burada bütün siyasi partilerin yapıcı bir üslupla bu sürecin bir an evvel sonlandırılması ve Türkiye’de yeni bir dönemin başlaması için önümüze çıkan bu tarihi fırsatın en iyi şekilde değerlendirilmesi gerektiğini düşünüyoruz” diye konuştu. Kurtulmuş, YYP’de Grup Başkanı Bülent Kaya ve grup başkanvekilleriyle ve daha sora Meclis’teki makamında HÜDA-PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu ile görüştü.

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MECLİS BAŞKANVEKİLİ BULDAN

Öte yandan Sırrı Süreyya Önder’in yaşamını yitirmesinin ardından DEM Parti, Meclis Başkanvekilini belirledi. Dün, DEM Parti Kapalı Meclis Grup Toplantısı’nın ardından yapılan açıklamada, Pervin Buldan’ın Meclis Başkanvekili olarak belirlendiği bildirildi.