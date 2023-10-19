Kurtulmuş: Ortadoğu barışı olmadan dünya barışı olmaz

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Kongre Merkezi’nde gerçekleşen birliktelikte dünya gündeminde yerini alan İsrail-Filistin savaşına değinen Kurtulmuş, “Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde grubu bulunan hepsi ortak bir deklarasyonla Filistin halkına yapılan zulmü kınadı ve biran evvel barışın elde edilebilmesi için Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin yani 85 milyon insanın fikrini cümle aleme deklare etti. Gazze’de Şifa Hastanesi bombalanıp 500 insan barbarca, vahşice katledilip bir soykırım benzeri katliam uygulanırken Türkiye Büyük Millet Meclisi görüşmelerini kesti, grupların hepsi alta imza attı, 6 siyasi parti ortak bir deklarasyonla Şifa Hastanesi’ne yapılan bu insanlık dışı saldırıyı kınadı. Böyle bir milletin evladı olmaktan büyük bir memnuniyet duyuyoruz. Zulme karşı dur demesini bilen, mazluma elini uzatan bir millet olmaktan iftihar ediyoruz. Ve şuna inanıyorum ki arkasında kim olursa olsun hangisi Ortadoğu'daki bu terör örgütlerine ya da artık bir terör devleti niteliği kazanmış olan İsrail'e arka çıkarsa çıksın sonunda hakkaniyet kazanacak, sonunda insanlık kazanacak, sonunda insaf kazanacak ve inşallah Ortadoğu sükunete selamete erecektir” dedi.



“ORTADOĞU BARIŞI OLMADAN DÜNYA BARIŞI OLMAZ”



Kurtulmuş, “Burada da birilerinin yol göstermesi lazım. Bu kadar kargaşada herkes kendisi için nereden daha fazla elde edebiliriz diye bakarken Türkiye bu karanlıkta tabiri caizse elinde el feneriyle bütün dünyaya istikamet gösteriyor. Ortadoğu barışı olmadan dünya barışı olmaz. İnsanlık tarihi boyunca Ortadoğu'da barış olmamışsa dünya sistemi yalpalamıştır. Ortadoğu dünya barışının kapısıdır, o kapının kilidi ise Filistin'in hakkaniyetli bir şekilde yönetilmesi yani başkenti Doğu Kudüs olan tam manasıyla bağımsız müstakil bir Filistin Devleti'nin kurulmasıdır. Ve inşallah bu kadar büyük insanlık suçları yapanın yanına kar kalmayacaktır. Açık, aleni, savaş suçları işlenmiştir, işlenmeye devam etmektedir ve ne yazık ki Türkiye cansiperane bir şekilde bu sorunu çözmek için gayret ederken bazı ülkeler gayret ederken kimileri bilgisayar başında savaş oyunu oynar gibi bu işi seyretmektedir. Böylesine insanlık dışı bir durum Gayretullah'a dokunur” diye konuştu.



“ARTIK DÜNYANIN VİCDANI HAREKETE GEÇMİŞTİR”



Dünya üzerindeki birçok insanın savaşı istemediklerini aktaran Kurtulmuş, “Siz bombalarınızla her bir Gazzeli vatandaşın üstüne bir bomba atabilirsiniz. Her bir Gazzeliyi hayattan koparabilirsiniz. Böyle bir gücünüz var. Amerika da geldi, 'Benim de ben de arkamdayım' diyor. Ama insanlığı öldüremezsiniz, insafı susturamazsınız, vicdanları yok edemezsiniz, insanların varlığını, geçmişini silemezsiniz. Öyle olduğu için bugün dünyanın birçok yerinde insaf tarih sahibi. Hristiyanlar, Yahudiler, başka dinlerden insanlarda Filistin meselesine, davasına destek veriyor. Örneğin bugün batıdaki büyük üniversitelerin kampüslerinin bir kısmında hem de gayrimüslim çoğunluklar bir araya gelerek Filistin davasına destek veriyor. Amerikan Senatosu'nu siyonizm karşıtı Yahudiler oraya gelerek bayraklarını açıyorlar, ”Şimdi ateşkesi Filistin'deki katliamı durdurun. Bu insanlık suçunun biz ortağı değiliz” diyorlar. Artık dünyanın vicdanı harekete geçmiştir. Hangi savaş makinelerinizi getirirseniz getirin hangi uluslararası kuruluşlarınızı kullanırsanız kullanın. Hangi ikiyüzlü siyasetinizi dünyayı ikna etmek için devreye sokarsanız sokun artık söz sırası insanlığa, vicdana, hakkaniyete gelmiştir. Ve inanıyorum ki hepimiz göreceğiz öyle kağıt üzerinde mahallelere bölünmüş bir Filistin değil. Tam manasıyla bağımsız, egemen, halkına ve hakkına sahip çıkan başkenti Kudüs olan bir Filistin Devleti eninde sonunda mutlaka ama mutlaka kurulacaktır” şeklinde konuştu.



Öte yandan toplantıya, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un yanı sıra Kocaeli valisi Seddar Yavuz, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, muhtarlar, STK temsilcileri katıldı.