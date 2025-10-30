Kurtulmuş: Örgütün tasfiyesi tespit edildikten sonra komisyon çalışması Genel Kurul'a gelecek

AA
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Terörsüz Türkiye süreciyle ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Kurtulmuş, terör örgütünün tasfiyesinin tespiti halinde komisyon çalışmaları doğrultusunda oluşturulan çerçevenin Meclis Genel Kurulu'na geleceğini söyledi.
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Terörsüz Türkiye süreciyle ilgili yaptığı açıklamada "Komisyon, örgütün kendini tasfiye ettiğinin tespit edilmesinden sonra gerçekleştirilmek üzere atılacak adımları belirleyen çerçeveyi Genel Kurula sunacak" dedi.