Gündem Haberleri

Kurtulmuş: Örgütün tasfiyesi tespit edildikten sonra komisyon çalışması Genel Kurul'a gelecek

Güncelleme Tarihi:

#Numan Kurtulmuş#TBMM Başkanı#Terörsüz Türkiye
Kurtulmuş: Örgütün tasfiyesi tespit edildikten sonra komisyon çalışması Genel Kurula gelecek
Oluşturulma Tarihi: Ekim 30, 2025 11:45

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Terörsüz Türkiye süreciyle ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Kurtulmuş, terör örgütünün tasfiyesinin tespiti halinde komisyon çalışmaları doğrultusunda oluşturulan çerçevenin Meclis Genel Kurulu'na geleceğini söyledi.

TBMM Başkanı Numan KurtulmuşTerörsüz Türkiye süreciyle ilgili yaptığı açıklamada "Komisyon, örgütün kendini tasfiye ettiğinin tespit edilmesinden sonra gerçekleştirilmek üzere atılacak adımları belirleyen çerçeveyi Genel Kurula sunacak" dedi.

