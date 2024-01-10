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Kurtulmuş: Organize işlerse bu ülke buna müsaade etmeyecek

Güncelleme Tarihi:

#Numan Kurtulmuş#Fatih Camisi#Bıçaklı Saldırı
Kurtulmuş: Organize işlerse bu ülke buna müsaade etmeyecek
Oluşturulma Tarihi: Ocak 10, 2024 07:00

MECLİS Başkanı Numan Kurtulmuş, Fatih Camisi’ndeki bıçaklı saldırıyı kınarken özetle şöyle dedi:

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“Birileri Türkiye’nin sesinin daha gür çıkmasını önlemek için, Türkiye’de birlik ve beraberliği ortadan kaldırmak için milletin değerlerine saldırıyı kendileri için bir araç olarak kullanmışlardır. Ümit ederiz ki bu saldırı sadece münferit bir saldırıdan ibaret olsun. Eğer bu işin arkasında birtakım organize işler varsa, bu işlerin sahipleri şunu iyi bilsinler ki; Türkiye birtakım organize işlerle karıştırılmak isteniyorsa, bu ülke buna müsaade etmeyecek kadar güçlüdür, şuurludur ve birliktedir.” 

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#Numan Kurtulmuş#Fatih Camisi#Bıçaklı Saldırı

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