Kurtulmuş: Mühim olan silahlı dönemin sona ermesidir

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Kurtulmuş, Bosna Hersek’te Srebrenitsa katliamını anma toplantısı sonrası gazetecilerin sorularını yanıtladı. “Terörsüz Türkiye” çalışmalarına ilişkin Kurtulmuş şöyle konuştu: “Meclis süreci başlamadan önce örgüt elindeki silahları bir şekilde teslim edecekti. Bugün (cuma) aynen planladığı gibi Kuzey Irak’ta ilk adımı gerçekleşti ama daha çok silah var, çok toplanacak süreç var. Mühim olan silahların bir daha hiçbir şekilde ele alınmamak üzere silahlı dönemin sona erdirilmesidir ve terör örgütünün kendisini lağvettiğini pratik olarak göstermesidir. Şimdi önümüzde komisyonun ismi, nasıl teşekkül ettirileceği ve kaç kişiden oluşacağı, çalışma prensiplerinin ne olacağı ve hangi konuları öncelikli olarak ele alacağını tespit edeceğiz, ona göre yolumuza devam edeceğiz. Komisyonun bir numaralı meselesi, Türkiye’de silahların bırakılması ve terör örgütünün feshedilmesiyle ilgili süreci TBMM adına, millet iradesi adına takip etmektir. Bu süreçte yasal düzenlemeler gerekirse o yasal düzenlemelerin hazırlanacağı yer de komisyondur. Komisyon, yasalaşmak üzere bunu, TBMM Genel Kurulu’na gönderecek.”