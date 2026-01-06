×
Kurtulmuş, Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'ndaki siyasi partilerin temsilcileriyle görüştü

Oluşturulma Tarihi: Ocak 06, 2026 17:58

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun rapor çalışmaları kapsamında siyasi parti gruplarının temsilcileriyle bir araya geldi.

Başkanlık makamındaki toplantı 2 saat sürdü. Toplantı sonrasında basın mensuplarına açıklamalarda bulunan CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, daha ayrıntılı çalışma fırsatı bulduklarını söyledi.

 

"RAPOR YAZMA FIRSATI, OLANAĞI BULACAĞIZ GİBİ GÖRÜNÜYOR"

Bütün partilerin "oldukça yapıcı bir şekilde" ortak komisyon raporunu bir an evvel hazırlamak için elinden geleni yaptığını belirten Emir, "Daha üzerinde çalışmamız gereken noktalar var. Umuyoruz ki Türkiye'de adaletin, hukukun önünü açacak demokrasiyi güçlendirecek, aynı zamanda terörü kalıcı olarak bitirecek bir ortak komisyon raporu, bir çerçeve rapor yazma fırsatı, olanağı bulacağız gibi görünüyor." dedi.

MHP Grup Başkanvekili Feti Yıldız, rapora ilişkin ayrıntıları çalışmaya başladıklarını ve 13 Ocak Salı saat 15.00'te tekrar bir araya geleceklerini kaydetti.

Yıldız, "Hazırlıklar bitti diyemeyiz ama çok da uzamaz inşallah, bu ay içerisinde tamamlarız diye düşünüyorum. Genellikle uzlaşıyoruz." ifadelerini kullandı.

