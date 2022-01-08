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Kurtulmuş: Kılıçdaroğlu korsan muhalefet

#Numan Kurtulmuş#Kemal Kılıçdaroğlu#Muhalefet
Kurtulmuş: Kılıçdaroğlu korsan muhalefet

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, dün Şanlıurfa’da sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile bir araya geldi. Dünyada ve Türkiye’de zorlu bir sürecin yaşandığını ifade eden Numan Kurtulmuş, muhalefet partilerinin Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan karşıtlığında bir araya gelerek ittifak oluşturduğunu söyledi.

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Kurtulmuş özetle şöyle konuştu:

“Herhalde bütün özelliği sadece Tayyip Erdoğan karşıtlığı ve AK Parti karşıtlığı olmak üzere kurulmuş olan maalesef karşımızdaki ittifakın bileşenleri, nasıl bir sistem tasarladıkları gibi temel sorulara dahi cevap vermeden sadece Türkiye’de olumsuz karamsar tablo oluşturarak, ana muhalefet yaptıklarını zannediyorlar. Muhalefet olmak, demokrasideki en önemli görevlerden biridir. Bir millet demokrasideki muhalefete şu gözle bakarlar, yarın iktidara gelseniz Türkiye’yi nasıl yöneteceksiniz? Şimdi hangi kamu kurumuna baskına gideceğine dair insanlarımızda endişeler var. Sayın Kılıçdaroğlu sorumlu bir ana muhalefet lideri gibi hareket etmek yerine, ana muhalefet partisinin nasıl olması gerektiğini millete göstermek yerine korsan bir muhalefet nasıl olur onu millete gösteriyor. Dolayısıyla bu anlamda yapılanları milletimiz izliyor, görüyor.”

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#Numan Kurtulmuş#Kemal Kılıçdaroğlu#Muhalefet

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