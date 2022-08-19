Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Kurtulmuş: Karşımızda güçlü muhalefet isteriz

Güncelleme Tarihi:

#Numan Kurtulmuş#AK Parti#Muhalefet
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 19, 2022 17:40

AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş "Biz karşımızda güçlü bir muhalefet isteriz. Siz kimi aday göstereceğinizden önce Türkiye'yi nasıl yöneteceğinizi millete anlatın. Millet anlasın, görsün ki size oy versin" dedi. 

Haberin Devamı

Bir dizi ziyaret için Tokat'a gelen AK Parti Genel Başkan Vekili Kurtulmuş, 26 Haziran Atatürk Kültür Sarayı'nda partisinin İl Danışma Meclis Toplantısı'na katıldı. Toplantıda Kurtulmuş'un yanı sıra AK Parti Tokat milletvekilleri Özlem Zengin, Mustafa Aslan, Yusuf Beyazıt, Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, İl Başkanı Cüneyt Aldemir ve partililer yer aldı.

Kurtulmuş: Karşımızda güçlü muhalefet isteriz

Açılış konuşmalarının ardından kürsüye gelen Kurtulmuş, 2023 seçimlerinde karşılarına güçlü muhalefet istediklerini belirterek, "Biz karşımızda güçlü bir muhalefet isteriz. Siz kimi aday göstereceğinizden önce Türkiye'yi nasıl yöneteceğiniz 6 artı 1'li olarak oturup millete anlatın. Millet anlasın, görsün ki size oy versin. Sizi seçsin ya da seçmesin. Örneğin; Türkiye'nin temel meselelerinde, ekonomik meselelerinde neler düşünüyorsunuz? Hanginizin dediği istikamette Türkiye'nin ekonomik sorunları çözülecek? Türkiye'nin bölgesel siyasal sorunları açısından hanginizin bakış açısıyla bu sorunlar çözülecek? Bakış açılarının ne kadar farklı olduğunu örnek verecek olursak, Libya tezkeresinde birisi Hanya'ya öteki Konya'ya giderek göstermişlerdir. CHP'nin 'hayır' dediğine, İYİ parti de 'evet' demiştir. HDP zaten 'hayır' demek zorundaydı. Siz hangi konularda ortak karara sahipsiniz? Türkiye'nin terörle mücadelesinde, ola ki iş başına gelirseniz ne yapacaksınız? Türkiye'nin milli savunma sanayisinin devam etme noktasında 6 artı 1'lik ittifak olarak bu milletin geleceğine 2 cümle söyleyeceğiniz bir şey var mı? Sizin hep beraber, ortak ana fikri çizginiz nedir? Bunlar geçmiş dönemlerde iktidar olsaydılar Türkiye'nin övünç meselesi olan hangi proje olurdu?" diye konuştu.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Numan Kurtulmuş#AK Parti#Muhalefet

BAKMADAN GEÇME!

Altı haftalık cehennemde yaşadıklarını anlattı Cevabım sorgucuları kızdırdı

Altı haftalık cehennemde yaşadıklarını anlattı! 'Cevabım sorgucuları kızdırdı'

#Ukrayna
16 yaşındayken gelen bir soru hayatını değiştirdi: Bir arkadaşıma çok benziyorsun, evlatlık olabilir misin

16 yaşındayken gelen bir soru hayatını değiştirdi: 'Bir arkadaşıma çok benziyorsun, evlatlık olabilir misin?'

#Bilimsel Araştırma
Dünya Lvivdeki tarihi zirveyi konuşuyor... Dış basından Erdoğan vurgusu

Dünya Lviv'deki tarihi zirveyi konuşuyor... Dış basından Erdoğan vurgusu!

#Lviv Zirvesi

BAKMADAN GEÇME!

Altı haftalık cehennemde yaşadıklarını anlattı Cevabım sorgucuları kızdırdı

Altı haftalık cehennemde yaşadıklarını anlattı! 'Cevabım sorgucuları kızdırdı'

#Ukrayna
16 yaşındayken gelen bir soru hayatını değiştirdi: Bir arkadaşıma çok benziyorsun, evlatlık olabilir misin

16 yaşındayken gelen bir soru hayatını değiştirdi: 'Bir arkadaşıma çok benziyorsun, evlatlık olabilir misin?'

#Bilimsel Araştırma
Dünya Lvivdeki tarihi zirveyi konuşuyor... Dış basından Erdoğan vurgusu

Dünya Lviv'deki tarihi zirveyi konuşuyor... Dış basından Erdoğan vurgusu!

#Lviv Zirvesi