Kurtulmuş: Kararlar nitelikli çoğunlukla

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Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, komisyonla ilgili bu kritik kararı, resmi temaslarda bulunmak için gittiği Cenevre’de açıkladı. CHP de komisyona üye vermek için “eşit temsil ya da nitelikli çoğunlukla karar” koşulunu öne sürmüştü. Kurtulmuş’un komisyona verecekleri üyeleri bildirmeleri için partilere tanıdığı süre de bugün sona erecek.

51 üyeden oluşacak komisyonda partilere düşen üyelikler şöyle: AK Parti 21, CHP 10, DEM Parti 4, MHP 4, İyi Parti 3, Yeni Yol Grubu 3, HÜDA PAR, Yeniden Refah, Türkiye İşçi Partisi (TİP), Emek Partisi (EMEP), Demokratik Sol Parti (DSP) ve Demokrat Parti’den birer vekil.

İYİ Parti’nin üye vermeyeceğini açıklamasıyla komisyonun üye sayısı fiilen 47’ye düşecek. Bu durumda, Kurtulmuş’un stratejik kararlar alınırken aranacağını söylediği nitelikli çoğunluk sayısı 29 olacak.