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Kurtulmuş, Kapalı Maraş’ı ziyaret etti

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#Numan Kurtulmuş#KKTC#Kapalı Maraş
Kurtulmuş, Kapalı Maraş’ı ziyaret etti
Oluşturulma Tarihi: Aralık 20, 2022 01:09

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) Kapalı Maraş’ı ziyaret etti.

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AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, KKTC'de temaslarına devam ediyor. Kurtulmuş, Bilal Ağa Mescidi’ni ziyaret ederek, Kapalı Maraş’ı gezdi.

Kurtulmuş, Kapalı Maraş’ı ziyaret etti

Kurtulmuş yaptığı açıklamada, “Uluslararası statükoya rağmen 47 yıl kapalı kaldıktan sonra büyük bir dirayet ve kararlılıkla açılan Maraş'tayız. Kıbrıs Türk halkının egemenlik hakkı olarak hukuktan ve tarihten aldığımız güçle açılan Maraş'ın çok daha güzel günleri göreceğine inanıyorum. Restorasyonu tamamlanarak ibadete açılan Maraş'taki Bilal Ağa Camii'nin tarihi ve zarif dokusunun muhafaza edilerek kıyamete kadar kalması duasıyla, bu eserin ihyasında emeği geçenlere şükranlarımızı sunuyoruz” dedi.

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#Numan Kurtulmuş#KKTC#Kapalı Maraş

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