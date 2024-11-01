Kurtulmuş: İlk dört maddeyi tartışmıyoruz

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Kurtulmuş, Meclis’in 17 milyar 817 milyon 190 bin liralık 2025 bütçesini Plan ve Bütçe Komisyonu’na sundu. Kurtulmuş’un verdiği bilgiye göre TBMM bütçesinde yüzde 69.5 oranıyla en büyük pay, personel ve SGK giderinden oluşuyor. TBMM’nin sonraki yıl 22 milyar 335 milyon 381 bin lira ve 2027’de 24 milyar 334 milyon 635 bin lira harcaması öngörülüyor.

YENİ ANAYASA SÜRECİ

Bütçe sunumunda güncel konulara değinen Kurtulmuş, yeni anayasa hazırlığında yöntem ve içerik belirleme yetkisini siyasi partilerin uhdesine bıraktıklarını belirtti. Kurtulmuş özetle şunları söyledi:

“Eğer partiler anlaşır, uzlaşır, belli bir konsensüs sağlanırsa yeni anayasa süreçlerinin devam etmesi mümkündür. Bu konuda yine yaptığımız temaslarda da ortaya çıkan, özellikle ilk dört madde üzerinde tartışma yapılmaksızın anayasa ile ilgili yapılacak müzakerelerin faydalı sonuçlar doğurabileceği kanaatindeyim. Anayasa tartışmalarının, görüşmelerinin sadece Meclis çatısı altında değil, sivil toplum, üniversiteler, diğer toplumsal kesimlerin de sözlerinin, tekliflerinin dinlenebileceği bir platforma döndürülebilmesinin, Türkiye’de normalleşme sürecine katkı sağlayacağını, normalleşme süreci güçlendikçe de başta anayasa olmak üzere çok taraflı olarak karar verilmesi gereken konularda olumlu adımlar atılabileceğini görüyoruz.”