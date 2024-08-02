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Kurtulmuş, Haniye’nin cenaze töreni için Doha'da

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#Katar#Numan Kurtulmuş#İsmail Haniye
Kurtulmuş, Haniye’nin cenaze töreni için Dohada
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 02, 2024 11:20

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, Hamas Siyasi Büro Şefi İsmail Haniye’nin cenaze törenine katılmak üzere gittiği Katar'ın başkenti Doha'ya ulaştı.

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Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, Hamas Siyasi Büro Şefi İsmail Haniye’nin cenaze törenine katılmak üzere gittiği Katar'ın başkenti Doha'ya ulaştı. TBMM Başkanı Kurtulmuş’u Türkiye’nin Doha Büyükelçisi Mustafa Göksu karşıladı.

Cenaze töreni ile ilgili yapılan açıklamada, "İsmail Heniyye için cuma namazını müteakip Doha’daki İmam Muhammed bin Abdulvahhab Camisinde cenaze töreni düzenlenecek. Arap ve Müslüman ülkeler ile İslam coğrafyasından çok sayıda yetkilinin katılacağı cenaze töreninin ardından Heniyye'nin naaşı Doha'da toprağa verilecek" denildi.

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#Katar#Numan Kurtulmuş#İsmail Haniye

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