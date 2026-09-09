TBMM Başkanı Kurtulmuş Halbusi’yi kabul etti

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Görüşme sonrasında ortak bir basın açıklaması yapan TBMM Başkanı Kurtulmuş, özetle şunları söyledi: “Türkiye’deki ‘Terörsüz Türkiye’ yaklaşımının bütün bölgeye de etki edeceğini, terörden çok çekmiş olan Iraklı kardeşlerimizin de en kısa zamanda terörden ve silahlı gruplardan kurtulacağını ümit ediyoruz.

Önümüzdeki aydan itibaren başlanacak olan silahlı grupların, milis grupların silahlarını Irak merkezi hükümetine devretmesiyle ilgili hazırlık çok önemli. Önümüzdeki ay başlayacak silahsızlanma projesiyle Irak’ın barış ve esenlik coğrafyası olmasını, PKK ve türevlerinin silah bırakmasıyla da Suriye’nin her yerinde barış türkülerinin söylenmesini ümit ediyoruz. Şimdi Terörsüz Türkiye süreci ve Terörsüz Bölge süreciyle birlikte hep beraber dağılan parçalarımızı bir araya getiriyoruz. Birleşiyoruz.”

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