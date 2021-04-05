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Gündem
DHA
Haber Giriş: 05.04.2021 - 00:27 | Son Güncelleme:

Kurtulmuş: Emekli Amirallerin rahatsızlığının sebebi nedir?

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Kurtulmuş: Emekli Amirallerin rahatsızlığının sebebi nedir?

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, 104 emekli Amiralin yayınladığı bildiriye Twitter hesabından açıklama yaparak tepki gösterdi. Kurtulmuş "Acaba bizdeki Amirallerin rahatsızlığının sebebi nedir?" dedi.

Kurtulmuş, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Cumhurbaşkanımızın önderliğinde Türkiye; Doğu Akdeniz’de hak ve menfaatlerini can siperhane şekilde korurken, kapalı Maraş’ı açarak Kıbrıslı kardeşlerimize sahip çıkarken, Azerbaycan’ın Karabağ’daki zaferine bütün gücüyle katkı verirken, Ayasofya’nın zincirlerini kırarak ülkemizin egemenliğini tüm dünyaya haykırırken, Yunan General Floros’un ’yeniden güçlü büyük Türkiye’ yürüyüşünden rahatsız olmasını anlarım da... Acaba bizdeki emekli Amirallerin rahatsızlığının sebebi nedir?" ifadelerini kullandı

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