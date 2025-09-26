Kurtulmuş, dostluk gruplarını kabul etti

Haberin Devamı

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Türkiye, Azerbaycan ve KKTC’nin parlamentolar arası dostluk gruplarını kabul etti:



- "Azerbaycan ile Ermenistan'ın artık doğrudan ilişki kurmaya başlamış olması inanıyoruz ki araya girecek yabancı unsurların, birtakım fitne fesat oluşturmasına izin vermeyecektir"



- "Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki normalleşme, ümit ederiz ki Türkiye ile Ermenistan arasında da normalleşmenin önünü, kapısını açacaktır. Ayrıca Gürcistan, Ermenistan arasındaki sürecin de daha olumlu seyretmesine katkı sunacaktır"



- "Artık KKTC'nin varlığını inkar ederek Kıbrıs'ta bir çözümün ortaya konulabilmesi mümkün değildir"TBMM (AA) - TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Türkiye, Azerbaycan ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) parlamentolar arası dostluk grubu heyetlerini kabul etti.



"Üç devlet, bir millet" şiarıyla Türkiye, Azerbaycan ve KKTC'nin parlamentolar arası dostluk grupları arasında tesis edilen üçlü mekanizmanın ikinci toplantısı TBMM'nin ev sahipliğinde yapıldı. Toplantı sonrası heyetler, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş tarafından kabul edildi.



Meclis Başkanlığı Divan Salonu'ndaki kabulde konuşan Kurtulmuş, dostluk grupları arasında ikincisi gerçekleştirilen toplantının, üçlü münasebetlere katkı sağlamasını temenni etti.



Son dönemde Türkiye, Azerbaycan ve KKTC arasındaki ilişkilerin güzel bir seyir takip ettiğini belirten Kurtulmuş, özellikle Azerbaycan'ın, KKTC'nin tanınması için verdiği desteğe teşekkür etti.

