Kurtulmuş: Çatışmalara karşı sesimizi yükseltmeliyiz

Kurtulmuş, toplantının açılışında, PAB 152’nci Genel Kurulu dolayısıyla kıtaların, kültürlerin ve medeniyetlerin buluşma noktası olan İstanbul’da parlamenterleri ağırlamaktan büyük memnuniyet duyduğunu söyledi. 77’si parlamento başkanı olmak üzere 157 delegasyonu ve 800’den fazla milletvekilini bir araya getireceklerini, bunu ev sahibi olarak hem cesaret verici hem de anlamlı bulduklarını belirten Kurtulmuş, Genel Kurul’un, başarılı geçmesi için her gayreti gösterdiklerini dile getirdi.

GÜÇLÜ MESAJLAR İÇİN FIRSAT

Kurtulmuş, “Diyaloğumuzu artırmak, adaletsizliğe ve çatışmalara karşı sesimizi yükseltmek ve daha iyi bir dünya için yeni fikirler geliştirmek, gelecek nesillere karşı sorumluluğumuzdur. Bu nedenle Birliğimizin, barışın, demokrasinin ve çok taraflılığın savunulması ve güçlendirilmesini destekleyen güçlü mesajlar iletmek için bir fırsat olmasını umuyorum. Yürütme Komitesi’ne toplantılarında başarılar diliyorum” dedi. Toplantıda, PAB Başkanı Tulia Ackson ve PAB Genel Sekreteri Martin Chungong da yer aldı.