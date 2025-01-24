Kurtulmuş: Bölgedeki birçok konu, Türkiye ve AB'nin müşterek hareket etmesini zorunlu kılıyor

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Meclis Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas'ı Meclis'te kabul etti. Kurtulmuş, Türkiye'ye resmi ziyaret gerçekleştiren Kallas ve heyetini TBMM'de ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, yeni görevinde başarılar diledi. Kurtulmuş, Kallas'ın görevi sırasında Türkiye-AB ilişkilerinde önemli gelişmelerin olması temennisini de ifade etti. Türkiye'nin AB üyelik perspektifinin samimi bir şekilde devam ettiğini, TBMM'nin de aynı şekilde AB'ye tam üyelik konusundaki bakış açısının oldukça açık olduğunu belirten Kurtulmuş, Türkiye'nin reform perspektifine sahip bir ülke olduğunu, dün de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde geniş toplum kesimlerinin memnuniyetle karşıladığı Yargı Reformu Paketi'nin açıklandığını aktardı.

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Orta Doğu'daki gelişmeler, Rusya-Ukrayna savaşı ve Avrupa'nın güvenliğini yakından ilgilendiren bölgedeki birçok konunun, Türkiye ve AB'nin müşterek hareket etmesini zorunlu kıldığını vurgulayan Kurtulmuş, ayrıca AB ile sadece siyasi ilişkilerde değil; özellikle ekonomik ve savunma alanındaki ilişkilerde de yakın iş birliğinin her iki tarafın da lehine olacağını ifade etti. Türkiye'yi yakından ilgilendiren konulardan birisinin Suriye'deki gelişmeler olduğunu söyleyen Kurtulmuş, Suriye'de kapsayıcı, bütün toplum kesimlerinin dahil olduğu yeni bir siyasi yönetimin kurulmasının Türkiye'nin temel önceliği olduğunu kaydetti. Kurtulmuş, Türkiye olarak Suriye'nin yeni yönetimine ve halkına karşı demokratik rehberlik vazifelerini yerine getirmeye gayret ettiklerini de belirtti.

ULUSLARARASI SİSTEMİN GARANTİLERİ

Suriye'de herhangi bir bölünme ve federasyon halinin, yeni parçalanmalara ve acılara neden olacağını, son dönemde terör örgütlerinin cenneti haline gelen Suriye'de, bundan sonra hiçbir terör örgütünün olmasını istemediklerinin altını çizen Kurtulmuş, DEAŞ, PKK/PYD başta olmak üzere terör örgütlerinin buradaki varlığının sadece Türkiye'ye karşı değil, bütün bölge halklarına karşı bir tehdit olduğunu vurguladı. İsrail'in Gazze'deki saldırılarının bölgedeki bir diğer temel sorun olduğunu dile getiren TBMM Başkanı Kurtulmuş, kağıt üzerindeki ateşkesten endişe duyduklarını, bu ateşkesin kalıcı bir ateşkese dönüştürülmesinin şart olduğunu ve çok büyük insani sorunlar yaşayan Gazze halkına, insani yardımların süratle ulaştırılması gerektiğini, bunun acilen gerçekleştirilmesi için AB'nin önemli bir perspektif ortaya koması gerektiğini söyledi. Gazze'nin yeniden imar ve inşasının, Gazze halkının hak ve hukukun korunması için uluslararası sistemin garantilerinin ortaya konulmasının şart olduğunu ifade eden Kurtulmuş, Türkiye'nin 2 devletli çözümün gerçekleşmesi konusunda bütün inisiyatifini kullanacağını da kaydetti.

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TBMM Başkanı Kurtulmuş, Rusya-Ukrayna savaşı konusunda ise Türkiye'nin tavrının net olduğunu, bir an evvel adil ve kalıcı barışın temin edilmesi için gayret sarf edilmesi gerektiğini söyledi. Avrupa'yı ilgilendiren bütün güvenlik sorunlarının Türkiye'yi; Türkiye'yi ilgilendiren güvenlik sorunlarının da Avrupa'yı ilgilendirdiğinin altını çizen Kurtulmuş, bu nedenle her konuda AB ile çok yakın, samimi iş birliğine, karşılıklı müzakereye ihtiyaç olduğunu belirtti.

Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas ise Türkiye ve Avrupa arasında parlamentolar arası ilişkilerin çok iyi olduğunu ve bu şekilde de devam etmesi arzusunda olduklarını ifade etti. Türkiye'nin AB için stratejik önemi olan, önemli bir partner olduğunu ifade eden Kallas, AB'ye üyelik konusunda Türkiye'nin gerekli alanlardaki yükümlülüklerini yerine getirdiğini görmek istediklerini söyledi. Suriye konusunda Türkiye ile aynı görüşlere sahip olduklarını ifade eden Kallas, Suriye'de istikrarın olması gerektiğini, yeni yönetimin kapsayıcı olmasını, Suriye'nin toprak bütünlüğünün sağlanmasını önemsediklerini ifade etti. Gazze'de ateşkesi memnuniyetle karşıladıklarını dile getiren Kallas, bundan sonra barışın kalıcı hale gelebilmesi için birçok müzakerenin yapılması gerektiğini, AB'nin de 2 devletli çözümü desteklediğini söyledi.