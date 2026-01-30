Kurtulmuş: BM sadece binadan ibaret

Haberin Devamı

Gençlerin akademik ve entelektüel birikimine katkıda bulunmak amacıyla Gençlik ve Spor Bakanlığı’nca geleneksel olarak düzenlenen tematik kış programlarından ‘Ankara Diplomat Akademi Kampı’ katılımcıları dün Birinci TBMM Binası Kurtuluş Savaşı Müzesi’nde toplandı. Gençlere seslenen Kurtulmuş dünyanın en zor dönemlerinden birinden geçildiğini, her alanda tahmin etmenin bile çok güç olduğu büyük değişim ve dönüşümlerin yaşandığını söyledi. Uluslararası ilişkilerin teorisini değiştirmeye müsait fevkalade önemli ve belki de yıkıcı gelişmelere şahit olunacağını kaydeden TBMM Başkanı, şu mesajları verdi:

“Türkiye önemli bir dönemden geçiyor. NATO’nun güçlü bir üyesiyiz. Bölgemizde yaşananan süreçlere baktığımızda da Türkiye’nin güçlü bir liderliğe, güçlü bir orduya sahip olması gerekiyor. Gençlere düşen sadece Türkiye’yi değil dünyayı da çok iyi tanımak olmalı. Birleşmiş Milletler (BM) kâğıt üzerinde bir kuruluştan ibarettir. BM sadece bir binadan ibaret hale gelmiştir. Örneğin üç yıla yakın bir süredir Gazze’de devam eden soykırıma karşı defalarca ülkeler bir araya gelmiş, BM Güvenlik Kurulu defalarca toplanmış olmasına rağmen İsrail’e karşı bir eylem planı ortaya konulamamıştır.



GÜCE BAĞLI BİR SİSTEM

BM Güvenlik Konseyi artık hiçbir şekilde çatışmaları çözümleyecek, savaşları durduracak, barışı tesis edecek bir halde değildir, bu mekanizma iflas etmiştir. Dolayısıyla karşımıza hiçbir şekilde çalışamayan, üzerine vazife olarak uluslararası sistem tarafından verilmiş konuları çözemeyen bir küresel sistem vardır. Bu sistemin adil bir halde dönüştürülmesi en önemli meselelerden biridir.

(Venezuela’da) Temel hukukun tamamı ayaklar altına alınmıştır. Bundan sonra dünyada kurala bağlı bir uluslararası sistem değil, güce bağlı bir uluslararası sistem icra edilecek demektir.”