Kurtulmuş:  Biden’ın ‘Batının değerleri Yunan değerleriyle başlar’ sözünü not ettik

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Sultangazi Belediyesi’nin hayata geçirdiği milli mücadele kahramanı Nene Hatun’un adını taşıyan kültür merkezi AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, milletvekilleri ve çok sayıda vatandaşın katılımıyla açıldı. İsmetpaşa Mahallesi’ndeki kültür merkezi Selçuklu ve Osmanlı’dan izler taşıyan mimarisiyle dikkat çekiyor.

"EMEĞİ GEÇEN HERKESE TEŞEKKÜR EDİYORUM"

Açılış programında konuşan AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, “Kültür merkezinin Sultangazililerin emrine tahsis edilmesinde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Öncelikle Nene Hatun’un isminin buraya verilmesi sadece Nene Hatun’un abidevi bir şahsiyet olmasından kaynaklanan hassasiyet değildir. Nene Hatun Türkiye’de milli kahramanlık duygularını ifade eden büyük simgedir. Nene Hatun gerektiğinde mücadele edebilecek milli birlik ve beraberlik ruhunu temsil eden bir büyük Türk kadınıdır. Nene Hatun isminin buraya verilmiş olması sadece geçmişi yad etmek değil aynı zamanda geleceğe ilişkin olarak da milletimizin hassasiyetlerini yeniden önemle ortaya çıkarmak demektir” diye konuştu.

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"TERÖRLE MÜCADELEDE KARARLILIK MESAJI"

Türkiye’nin terör örgütlerine asla müsaade etmeyeceğini vurgulayan Kurtulmuş, “Arkasında kim olursa olsun hangi desteği verirse versin Türkiye hem kendi sınırları içinde hem de bu coğrafyada terör örgütlerinin bölge halklarına zarar vermesine asla müsaade etmeyecek böl, parçala, yönet oyununa asla izin vermeyecektir. Nene Hatun’un kararlılığı budur. Dün Nene Hatun Allah-u Ekber diyerek ayağa kalkarken sadece görünür bataryaların önünde mücadeleyi verirken biz bugün çok daha geniş bir coğrafyada görünür görünmez bataryalara karşı mücadele veriyoruz. Türkiye eninde sonunda zaferi kazanacak Suriye ve Irak’ta da terör örgütleri o bölgede bulunan kardeşlerimizin hayatını zehredemeyecektir” ifadelerini kullandı.

"NATO ÜSTÜMÜZE İLAVE BİR YÜK YÜKLEYEMEZ"

Ukrayna’nın yeni vekalet savaşının bir aracı olarak kullanılması isteği olduğunu aktaran Kurtulmuş, “Çok açık söylüyorum Ukrayna - Rusya savaşının arkasında bazı güçler tarafından Ukrayna’nın yeni vekalet savaşının bir aracı olarak kullanılması isteği vardır. Tabi ki Rusya’nın emperyalist ve saldırgan hedefleri de bu amaca fazlasıyla hizmet etmiştir. Şimdi aynı şekilde İsveç ve Finlandiya’nın NATO’ya katılması üzerinden verilen mücadelede aynı vekil devletler üzerinden sürdürülmeye çalışılan yeni küresel bir oyunun parçasıdır. Türkiye olarak haklı olarak söylüyoruz biz bir fantezi yapmıyoruz. Biz 1952’den beri NATO’nun üyesi olarak bütün gücümüzle burada güvenliği sağlayan fedakarlık yapan bir ülkeysek yani NATO’nun her türlü yükünü çeken bir ülkeysek kusura bakmayın NATO üstümüze ilave bir yük yükleyemez. Yani PYD, PKK’ya destek veren ne İsveç’i ne başka bir ülkeyi bu ülke ve millet asla bir NATO üyesi olarak kabul etmez” dedi.

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"ADALAR DENİZİ’Nİ BİR BARIŞ DENİZİ OLMASINI İSTERİZ"

Küresel vekalet savaşlarının başka bir versiyonu son günlerde gündeme konulduğunu söyleyen Kurtulmuş, “O da Türkiye’yi yakından ilgilendiren bir meseledir. Biz Ege Denizi dediğimiz Adalar Denizi’ni bir barış denizi olmasını isteriz. Adalar Denizi’nde taraf olan burada var olan iki komşu ülke Türkiye ve Yunanistan’ın birlikte barış içerisinde sorunlarını çözmesini isteriz. Ama görüyorsunuz birileri Adalar Denizi’ndeki dengeyi bozmak Yunanistan’ı yeni bir vekil olarak ortaya sunarak Türkiye’nin Adalar Denizi’ndeki haklılığını ihlal etmek ve köşeye sıkıştırmak istiyor” diye konuştu.

"YUNANİSTAN’I YENİ VEKİLİ OLARAK GÖRMEYE ÇALIŞANLAR SONUÇ ALAMAYACAK"

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Numan Kurtulmuş, "ABD’nin parlamentosunda Yunan başbakanının dakikalarca ayakta alkışlanması ve sayın Joe Biden’ın ‘Batının değerleri Yunan değerleriyle başlar’ sözünü iyice not ettiğimizin bilinmesini isteriz. Oynanan oyunda Yunanistan’a birileri bazı yollar, yönler vermiş olabilir ama biz barıştan yana olan bir ülke olarak nasıl terör örgütlerine karşı bu ülkenin, milletin hakkını hukukunu savunacaksak Adalar Denizi’nde de Türkiye’nin hakkını hukukunu savunacağız. Kıbrıs’ta da Türkiye’nin ve Türklerin hakkını savunmaya devam edeceğiz. Kimse Türkiye’yi bir oldu bittiyle karşı karşıya getiremeyecek. Türkiye kim hangi baskıyı uygularsa uygulasın kim hangi senaryoyla Yunanistan’ı yeni vekili olarak görmeye çalışsın, karşımıza dikmeye çalışırsa çalışsın bundan bir sonuç alamayacak. Türkiye haklı tezlerini bütün gücüyle sonuna kadar savunacak ve Allah’ın izniyle hem Adalar Denizi’nde hem Doğu Akdeniz’de istediklerini almaya devam edecek” dedi.

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Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun ise “Nene Hatun ve benzeri eserleri gerçekleştirirken tek bir amaçla yola çıktık milletimize hizmetkar olmak. Milletimizin hizmetinde alanlar üretmek. Yaşam alanlarını zengin hale getirmek ve bu alanlarda huzur, refah içerisinde yaşayabilecekleri mekanlar üretmek. Kültür merkezlerimizle yaşam alanlarımızla hayatı daha rahat ettirmeye gayret ediyoruz. İstiyoruz ki sultan şehrin yaşayanları istediği her şeyi bu ilçede bulsun. Bu süreçte gayretle çalışan ekip arkadaşlarıma gönülden teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Açılış kurdelesinin kesilmesinden sonra Numan Kurtulmuş ve beraberindeki heyet kültür merkezini gezerek bilgi aldı.