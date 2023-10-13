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Kurtulmuş: Başkenti Kudüs olan Filistin devleti kurulmalı

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#Numan Kurtulmuş#Filistin#İsrail
Kurtulmuş: Başkenti Kudüs olan Filistin devleti kurulmalı
Oluşturulma Tarihi: Ekim 13, 2023 13:33

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Filistin - İsrail arasındaki çatışmalara ilişkin, "Kalıcı barışı arayacaksak başkenti Kudüs olan Filistin devleti kurulmasından geçtiğini unutmamalıyız" dedi.

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TBMM Başkanı Kurtulmuş, Hindistan’da G20 Parlamento Başkanları Zirvesi kapsamında düzenlenen “Sürdürülebilir Kalkınma 2030 Hedefleri” konulu oturumda konuştu.

Kurtulmuş, "Filistin'de baş gösteren olaylar ve çatışmalar karşısında bir kere daha itidal çağrılarımızı tekrarlıyoruz. Sivilleri hedef alan hiçbir saldırı kabul edilemez. Son gelişmelerin artık bölgede iki devletli bir çözümden başka bir yol olmadığını açık bir şekilde ortaya koyduğunu ifade etmek isterim. Kalıcı barışı arayacaksak başkenti Kudüs olan Filistin devleti kurulmasından geçtiğini unutmamalıyız.

Bu çatışmalar çok büyük bir tehdittir. Yaşadığımız krizler ve krizleri yönetmede başarılı sınav veremeyen uluslararası sistemin bugünkü içler acısı durumuna dikkat çekmektir. Hiçbir soruna çözüm üretemeyen bir uluslararası sistemle karşı karşıyayız. Bütün uluslararası sorunlara çözüm bulacak yeni bir uluslararası küresel mimariye ihtiyacımız olduğu aşikardır. Dünya 5'ten de 20'den de büyüktür" dedi.

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#Numan Kurtulmuş#Filistin#İsrail

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