Kurtulmuş: Bağımsız Filistin Ortadoğu barışının kapısı

O kapı açılmadan Ortadoğu’ya barış gelmeyecektir” dedi. Kurtulmuş, resmi ziyaret gerçekleştirdiği Macaristan’ın başkenti Budapeşte’de dün Cumhurbaşkanı Tamas Sulyok tarafından kabul edildi. Türkiye-Macaristan 2025 Bilim ve İnovasyon Yılı’nın iki ülkenin bilim ve teknoloji alanında gelişmesine katkı sunacağını belirten Kurtulmuş, bilimsel alandaki fikir alışverişlerinin artacağını söyledi.

ASLINDA AMCA ÇOCUĞUYUZ

TBMM Başkanı daha sonra Budapeşte’de, Macaristan Ulusal Meclisi Başkanı Laszlo Köver ile Maarif Vakfı İlköğretim Okulu ve Lisesi’nin yeni binasının açılışına katıldı. Türkiye ve Macaristan’ın aynı soydan gelen iki millet olduğunu belirten Kurtulmuş şunları söyledi: “Aslında Macarlar ve Türkler birbirlerinin amca çocuklarıdır. Dolayısıyla aynı milletin iki farklı kolunun bugün iki ayrı devlet olarak temsil edildiği halkların bir yerde birleşmesinin de ifadesi olan bu güzel eğitim yuvasının açılışı bizim için de bir iftihar vesilesidir. Macaristan 300 milyonluk Türk Devletleri Teşkilatının uç karakoludur, uç merkezidir, kültürel ve siyasi merkezidir. Gücü elinde bulunduranların, dünyada kuralı da kendi başlarına koymaya çalıştığı bir dönemden geçiyoruz. Bir an evvel adil ve kalıcı bir barış sağlanarak Filistinlilerin kendilerine ait olan topraklara sahip çıkmasının da hem Ortadoğu barışı için hem dünya barışı için en önemli adım olacağına inanıyoruz.”