Kurtulmuş: AYM’den bize gelen yazı yok

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Kurtulmuş, TİP’den Hatay Milletvekili seçilen ve yargı kararı üzerine TBMM üyeliği düşürülen Can Atalay hakkında ellerinde Anayasa Mahkemesi’nce (AYM) Meclis’e gönderilen bir yazı olmadığını söyledi. Kurtulmuş “AYM diyor ki, ‘Milletvekilliği düşürülmüş olanlar hakkında ben zaten karar veremem.’ Yani AYM’nin yetkisi alanında değildir. Yani ‘Parlamentoda kesinleşmiş bir kararı okunarak düşürülenin hakkında hak ihlali davasına bakamam.’ Bununla ilgili ‘Yürütmeyi durdurma istemine de yer yoktur’ diyor. Gerekçesinde diyor ki; ‘Bu karar yok hükmündedir, çünkü mahkemenin kararını ben tanımıyorum’ diyor” şeklinde konuştu.

TÜKETİLMİŞ BİR KONU

“AYM’nin bize yazdığı bir metin yok” diyen Kurtulmuş “Dolayısıyıla biz AYM’nin hangi kararını okutacağız? Bana birisi bir yol söylesin; TBMM Başkanı yazı yazmış ve falanca mahkemenin vermiş olduğu kararı ortadan kaldırsın. Böyle bir şey yok” ifadelerini kullandı.

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Kurtulmuş, CHP’nin olağanüstü çağrı girişimi ile ilgili de “Gelmeyen dilekçe hakkında ben niye kanaatimi belirteyim? Konuşuldu ve yasal olarak da tüketilmiş bir konu var. Aynı konuda olağanüstü toplantı talep edilemez. Adı üstünde, bu olağanüstü toplantı meselesini de çok sıradanlaştırmamak lazım” dedi. Kurtulmuş “Atalay oturumunda CHP’li Başkanvekili’nin sırası mı alındı?” sorusuna da “Meclis’i yönetme sırası Bekir Bozdağ’daydı” yanıtını verdi.